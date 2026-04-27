Neues Zelda für die Switch 2 für 2027 geplant

In diesem Jahr steht kein ganz neues Zelda mehr an, auch wenn sich viele auf das mögliche Remake von Ocarina of Time mehr als auf ein neues Zelda freuen. Und die 3D-Reihe wird auch noch eine Weile dauern, denn 2027 geht es in 2D weiter.

Den Schritt zu einem neuen 2D-Teil der Zelda-Reihe hat „Nash Weedle“ schon 2025 angeteasert, in dem er die Codenamen von Zelda: Link’s Awakening (Richard) und Zelda: Echoes of Wisdom (Edward) und einem neuen Zelda (Bernard) teilte.

Am Sonntag behauptete die Quelle nun, dass das neue Zelda für 2027 auf dem Plan steht. Support gab es direkt von „Attack The Backlog“, der das ebenfalls vor ein paar Tagen gehört hat. Details zum neuen Zelda in 2D stehen bisher noch aus.

Ich hoffe nur, dass wir wieder ein klassisches Zelda im 2D-Spiel bekommen und kein Experiment im Stil von Echoes of Wisdom. Oder ein weiteres Remake, das ist damit ja nicht ausgeschlossen, aber ich würde mich mehr über ein ganz neues 2D-Erlebnis mit Link freuen. Vielleicht kommt das Spiel zum Zelda-Film im Mai 2027.