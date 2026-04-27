Gaming

Neues Zelda für die Switch 2 für 2027 geplant

Autor-Bild
Von
Google News
|

In diesem Jahr steht kein ganz neues Zelda mehr an, auch wenn sich viele auf das mögliche Remake von Ocarina of Time mehr als auf ein neues Zelda freuen. Und die 3D-Reihe wird auch noch eine Weile dauern, denn 2027 geht es in 2D weiter.

Den Schritt zu einem neuen 2D-Teil der Zelda-Reihe hat „Nash Weedle“ schon 2025 angeteasert, in dem er die Codenamen von Zelda: Link’s Awakening (Richard) und Zelda: Echoes of Wisdom (Edward) und einem neuen Zelda (Bernard) teilte.

Am Sonntag behauptete die Quelle nun, dass das neue Zelda für 2027 auf dem Plan steht. Support gab es direkt von „Attack The Backlog“, der das ebenfalls vor ein paar Tagen gehört hat. Details zum neuen Zelda in 2D stehen bisher noch aus.

Ich hoffe nur, dass wir wieder ein klassisches Zelda im 2D-Spiel bekommen und kein Experiment im Stil von Echoes of Wisdom. Oder ein weiteres Remake, das ist damit ja nicht ausgeschlossen, aber ich würde mich mehr über ein ganz neues 2D-Erlebnis mit Link freuen. Vielleicht kommt das Spiel zum Zelda-Film im Mai 2027.

Mini-Test: Der Amazon Kindle Scribe Colorsoft als Reader für Comics

Seit Jahren träume ich von einem E-Reader mit einem farbigen E-Ink-Display in der Größe eines Comics, denn für Bücher bevorzuge…

26. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Neues Zelda für die Switch 2 für 2027 geplant
Weitere Neuigkeiten
Mini-Test: Der Amazon Kindle Scribe Colorsoft als Reader für Comics
in Kommentar
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Der GTI ist jetzt vollelektrisch
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Funktionsgewebe Case für das iPhone 17 Pro
in Kommentar
Ford Logo Header
backFlip 17/2026: Ford nennt Grund für das überraschende Umdenken
in backFlip
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Mai 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in Unterhaltung
Apple Vision Pro Office
Homeoffice bleibt etabliert, wird aber seltener voll genutzt
in Gesellschaft
Telekom enthüllt neue elektronische Patientenakte und verspricht komplette Kontrolle
in Dienste
ING verlängert Autokredit-Zinsrabatt
in Fintech
Sandisk stellt neue CFexpress und SD-Karten vor
in Zubehör
Essential Voice: Nothing kündigt KI-gestützte Transkriptionsfunktion an
in Dienste