Verbraucherzentralen fordern Verbot von Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel

Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert ein Verbot von Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel.

Influencer bewerben auf sozialen Netzwerken regelmäßig Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt. Eine repräsentative forsa-Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands zeigt, dass 72 Prozent der Verbraucher strengere gesetzliche Vorgaben wünschen.

Die Verbraucherzentralen argumentieren, dass Werbung auf Social Media das Ess- und Kaufverhalten signifikant beeinflusst.

Einfluss von Social Media auf Ernährung und Kaufentscheidungen

Soziale Netzwerke dienen einem Teil der Bevölkerung gezielt als Informationsquelle zu Ernährungsthemen. Laut Umfrage informieren sich 26 Prozent der Erwachsenen dort über Lebensmittel. Innerhalb dieser Gruppe haben 36 Prozent mindestens einmal ein Produkt gekauft, das von Influencer beworben wurde, und 23 Prozent sogar mehrfach. Nach Angaben der Verbraucherzentralen entfalten Werbebotschaften besonders dann Wirkung, wenn sie als persönliche Empfehlung erscheinen.

Gründe für das Werbeverbot

Der vzbv fordert, dass Influencer nur Produkte bewerben dürfen, die den Nährwertkriterien der Weltgesundheitsorganisation entsprechen. Vor allem Werbung für Kinder-Nahrungsergänzungsmittel gilt als kritisch, da diese Produkte zu hoch dosiert sein können. Die Vorständin Ramona Pop weist darauf hin, dass soziale Medien voll von nicht überprüfbaren Ernährungsempfehlungen und Gesundheitsversprechen seien.

Probleme bei rechtlicher Kontrolle

Die Health-Claims-Verordnung der EU legt fest, welche Werbeaussagen zu Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zulässig sind. Auf Social Media fehlt häufig die Kennzeichnung als Werbung, und Influencer geben persönliche Erfahrungsberichte als Empfehlung weiter.

Der vzbv kritisiert, dass die Lebensmittelüberwachung soziale Medien bislang nur unzureichend kontrolliert und fordert eine stärkere personelle und finanzielle Ausstattung.

Ich sehe hier deutlich, wie stark Social Media das Konsumverhalten beeinflussen kann, insbesondere bei jungen Menschen, und halte die Forderung nach klaren Regeln für nachvollziehbar.