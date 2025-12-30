Vergleichsportale schlagen Versicherer: So schließen wir heute unsere Policen ab

83 Prozent der Deutschen schließen ihre Versicherungen inzwischen online ab – vor allem über Vergleichsportale.

Laut einer Bitkom-Umfrage haben 83 Prozent der Menschen in Deutschland bereits mindestens einmal eine Versicherung online abgeschlossen. Besonders groß ist der Anteil bei den 30- bis 49-Jährigen mit 97 Prozent.

Selbst in der Altersgruppe ab 65 Jahren nutzt bereits mehr als die Hälfte digitale Wege. Grundlage der Angaben ist eine Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren.

Online-Versicherungsabschlüsse und bevorzugte Kanäle

Unter den Online-Abschlüssen dominieren laut Studie Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox, die 62 Prozent der Befragten gewählt haben. Direktabschlüsse bei Versicherungsunternehmen folgen mit 47 Prozent, während 39 Prozent beim Onlinekauf von Produkten oder Reisen entsprechende Policen abgeschlossen haben.

Weitere Kanäle sind Online-Makler (38 Prozent) und Banken (24 Prozent). Nach Einschätzung des Bitkom-Hauptgeschäftsführers ermögliche die digitale Vergleichbarkeit von Preisen und Leistungen einen einfacheren Anbieterwechsel.

Beliebteste Online-Versicherungen:

Tierversicherung (52 Prozent)

Reiserücktrittsversicherung (49 Prozent)

Geräteversicherung (48 Prozent)

Kfz-Versicherung (43 Prozent)

Reise-Krankenversicherung (41 Prozent)

Versicherungen komplexerer Art wie Berufsunfähigkeit (33 Prozent) oder Krankenzusatzschutz (31 Prozent) werden dagegen noch häufiger offline abgeschlossen. Besonders gering ist der Onlineanteil bei Krankenversicherungen (28 Prozent), Privathaftpflicht (21 Prozent) und Hausrat (20 Prozent).

Ich kann die Erhebung durchaus nachvollziehen. Für mich persönlich käme es auch nicht mehr infrage, eine Versicherung nicht selbst online abzuschließen.