News

Vergleichsportale schlagen Versicherer: So schließen wir heute unsere Policen ab

Autor-Bild
Von
|
Beratung Vertrag Bank

83 Prozent der Deutschen schließen ihre Versicherungen inzwischen online ab – vor allem über Vergleichsportale.

Laut einer Bitkom-Umfrage haben 83 Prozent der Menschen in Deutschland bereits mindestens einmal eine Versicherung online abgeschlossen. Besonders groß ist der Anteil bei den 30- bis 49-Jährigen mit 97 Prozent.

Selbst in der Altersgruppe ab 65 Jahren nutzt bereits mehr als die Hälfte digitale Wege. Grundlage der Angaben ist eine Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren.

Online-Versicherungsabschlüsse und bevorzugte Kanäle

Unter den Online-Abschlüssen dominieren laut Studie Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox, die 62 Prozent der Befragten gewählt haben. Direktabschlüsse bei Versicherungsunternehmen folgen mit 47 Prozent, während 39 Prozent beim Onlinekauf von Produkten oder Reisen entsprechende Policen abgeschlossen haben.

Weitere Kanäle sind Online-Makler (38 Prozent) und Banken (24 Prozent). Nach Einschätzung des Bitkom-Hauptgeschäftsführers ermögliche die digitale Vergleichbarkeit von Preisen und Leistungen einen einfacheren Anbieterwechsel.

Beliebteste Online-Versicherungen:

  • Tierversicherung (52 Prozent)
  • Reiserücktrittsversicherung (49 Prozent)
  • Geräteversicherung (48 Prozent)
  • Kfz-Versicherung (43 Prozent)
  • Reise-Krankenversicherung (41 Prozent)

Versicherungen komplexerer Art wie Berufsunfähigkeit (33 Prozent) oder Krankenzusatzschutz (31 Prozent) werden dagegen noch häufiger offline abgeschlossen. Besonders gering ist der Onlineanteil bei Krankenversicherungen (28 Prozent), Privathaftpflicht (21 Prozent) und Hausrat (20 Prozent).

Ich kann die Erhebung durchaus nachvollziehen. Für mich persönlich käme es auch nicht mehr infrage, eine Versicherung nicht selbst online abzuschließen.

fraenk-Nutzer verbrauchen im Schnitt 8 GB pro Monat

Fraenk-Nutzer verbrauchen im Durchschnitt deutlich weniger Daten als ihr Tarif hergibt – und sind häufig in Südwestdeutschland zu finden. Der…

12. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Vergleichsportale schlagen Versicherer: So schließen wir heute unsere Policen ab
Weitere Neuigkeiten
„Schritt in die Zukunft“: VW hat 2026 große Pläne für den GTI
in Mobilität
Xiaomi 17 Ultra: Das Flaggschiff geht neue Wege bei der Kamera
in Smartphones
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 6 Datum: Verschiebt Sony den Start der Konsole?
in Gaming
VW ID Polo: Volkswagen wird viele Kunden zum Start enttäuschen
in Mobilität
Google Fotos kommt 2026 auf Samsung TVs
in Dienste
Malcolm mittendrin: Das überraschende Comeback hat ein Datum
in News
Mein Auto des Jahres 2025: Kia EV6
in Kommentar
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Januar 2026
in News
Gmail Design Neu 2022 Header
Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail
in Dienste
Vodafone Glasfaser Helm
Vodafone steigert Datenverkehr und Netzumfang im Festnetz
in Vodafone