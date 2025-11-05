Smart Home

Videofunktion endlich da: Ring Intercom bekommt großes Upgrade

Autor-Bild
Von
|

Amazon bringt mit der neuen Ring Intercom Video erstmals eine smarte Nachrüstlösung mit Videofunktion auf den Markt.

Der US-Konzern erweitert sein Ring-Portfolio um ein Modell, das bestehende Video-Gegensprechanlagen kompatibler Systeme um smarte Funktionen ergänzt. Nutzer können laut Unternehmensangaben künftig Besucher per App oder Alexa sehen, mit ihnen sprechen und die Haustür aus der Ferne öffnen. Das System richtet sich insbesondere an Bewohner von Mehrfamilienhäusern.

Videonachrüstung für bestehende Gegensprechanlagen

Die Ring Intercom Video ist auf Amazon für 69,99 Euro zum Start erhältlich, bevor sie ab dem 2. Dezember 99,99 Euro kostet. Damit ist die Ring Intercom Video aktuell sogar günstiger zu haben, als die Standard-Version.

Ein direkter Preisvergleich mit anderen Herstellern ist derzeit nicht möglich, da es bislang keine vergleichbaren Modelle gibt. Das Gerät wird vollständig in die Alexa-Plattform integriert und bietet eine Steuerung per Sprachbefehl.

Zentrale Funktionen

  • Videoübertragung und Zwei-Wege-Kommunikation über Smartphone oder Alexa
  • Türöffnung aus der Ferne über App oder Sprachsteuerung
  • Virtuelle Schlüssel für Gäste und Lieferdienste
  • Kompatibilität mit bestimmten bestehenden Gegensprechanlagen

Laut Amazon lässt sich die Installation ohne bauliche Veränderungen durchführen, ähnlich wie bei der audio-basierten Ring Intercom von 2022. Nutzer können die Kompatibilität ihrer Anlage über einen Online-Checker (auf der Produktseite) prüfen. Damit eignet sich das System auch für Mietwohnungen, in denen Umbauten nicht gestattet sind.

Zur Ring Intercom Video →

Ich finde spannend, dass Amazon hier wieder versucht, Bestandsanlagen in smarte Systeme einzubinden, anstatt komplett neue Hardware zu erzwingen, ein Ansatz, der für viele Mieter interessant sein könnte. Ich habe vor längerer Zeit selbst bei der normalen Ring Intercom zugeschlagen und bereue den Kauf der Ring Intercom nicht. Die Einrichtung war extrem einfach und der gewonnene Komfort ist jeden Cent wert. Zudem lässt sich das System problemlos in Home Assistant einbinden.

Amazon Music bekommt die neue Alexa spendiert

Amazon optimiert seinen Streamingdienst für Musik und packt die neue Version von Alexa direkt in Amazon Music. Hier kann man…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Videofunktion endlich da: Ring Intercom bekommt großes Upgrade
Weitere Neuigkeiten
Netflix: Die Haftbefehl-Story ist ein voller Erfolg
in News
Amazon Music bekommt die neue Alexa spendiert
in Dienste
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Black Weeks mit ChatGPT Plus, Tarifaktionen und mehr
in Tarife
Erste Bilder: BMW feiert ein elektrisches Comeback
in Mobilität
Notebooksbilliger Store
NBB dreht auf: Über 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet
in News
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW senkt Ladepreise ab Dezember leicht
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Die EU will „kompakte und günstige Elektroautos“ möglich machen
in Mobilität
Liquid Glass in der Kritik: Apple passt die Optik von iOS immer weiter an
in Firmware und OS
Ford: Die günstigen Elektroautos „sind bald da“
in Mobilität
Die Mumie kehrt zurück (und kommt ins Kino)
in News