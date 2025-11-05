Amazon Music bekommt die neue Alexa spendiert
Amazon optimiert seinen Streamingdienst für Musik und packt die neue Version von Alexa direkt in Amazon Music. Hier kann man jetzt (die Abo-Stufe ist egal) Fragen stellen und zum Beispiel nach Liedern suchen, bei denen einem Details fehlen.
Eine gute Idee, jedenfalls in der Theorie, denn Alexa+ ist weiterhin in der Beta und auch nicht in Deutschland verfügbar. Man merkt, dass Amazon einiges für Herbst geplant hat, die neue Version von Alexa aber nicht auf dem erhofften Stand ist.
Die Integration von Alexa+ in die Amazon Music App ermöglicht ein neues Verständnis der interaktiven KI-Funktionen beim Musik-Streaming – von einfachen bis hin zu komplexen und schwer verständlichen Anfragen. Kunden können tiefer in Genres eintauchen, Einflüsse und Diskografien von Künstlern entdecken, die Herkunft von Samples aus ihren Lieblingssongs zurückverfolgen und sogar fragen: „Worum geht es in diesem Song?“
in Tarife
in Mobilität
in News
in Mobilität
in Mobilität
in Firmware und OS
in Mobilität
in News
in Firmware und OS
in Gaming