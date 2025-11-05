Amazon Music bekommt die neue Alexa spendiert

Amazon optimiert seinen Streamingdienst für Musik und packt die neue Version von Alexa direkt in Amazon Music. Hier kann man jetzt (die Abo-Stufe ist egal) Fragen stellen und zum Beispiel nach Liedern suchen, bei denen einem Details fehlen.

Eine gute Idee, jedenfalls in der Theorie, denn Alexa+ ist weiterhin in der Beta und auch nicht in Deutschland verfügbar. Man merkt, dass Amazon einiges für Herbst geplant hat, die neue Version von Alexa aber nicht auf dem erhofften Stand ist.