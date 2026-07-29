Vinted und DHL bauen Versandangebot für Secondhand-Handel aus

DHL und Vinted bauen ihre Zusammenarbeit für den Versand von Secondhand-Waren in Deutschland aus.

Der Paketdienst und der Online-Marktplatz wollen den Versand und Empfang von Vinted-Sendungen über Packstationen, Poststationen und DeinFach-Automaten ausweiten. Ein Schwerpunkt liegt laut DHL auf der Option, Pakete von Packstation zu Packstation zu verschicken. Verkäufer können Sendungen dort rund um die Uhr aufgeben, während Käufer sie unabhängig von Öffnungszeiten abholen können.

DHL plant Ausbau des Automatennetzes

DHL betreibt nach eigenen Angaben bundesweit rund 41.000 Annahme- und Abholpunkte. Das Netz aus automatisierten Packstationen, Poststationen und DeinFach-Automaten soll bis 2030 von derzeit rund 18.500 auf mehr als 30.000 Standorte wachsen. Vinted-Käufer sollen den für die Abholung benötigten Code künftig zusätzlich direkt über die Plattform erhalten.

Laut dem DHL E-Commerce Trends Report haben 67 Prozent der befragten Online-Shopper in Deutschland bereits Waren über einen Online-Marktplatz verkauft. Rund 70 Prozent nutzen für den Versand ihrer verkauften Artikel Paketshops oder Automaten. Persönliche Übergaben machen laut der Erhebung rund 30 Prozent aus.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗