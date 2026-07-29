KBA veröffentlicht neuen Marktüberwachungsbericht

Das Kraftfahrt-Bundesamt zeigt im Marktüberwachungsbericht 2025, welche Fahrzeugtechnik geprüft wurde.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat den Marktüberwachungsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Behörde überwacht unter anderem Kraftfahrzeuge, Anhänger sowie Systeme und selbstständige technische Einheiten für Fahrzeuge. Werden dabei Abweichungen von den geltenden Anforderungen festgestellt, kann das KBA Maßnahmen wie Rückrufe oder öffentliche Warnungen einleiten.

Diese Fahrzeugtechnik prüfte das KBA 2025

Im Mittelpunkt des Berichts stehen mehrere Prüfbereiche. Dazu gehören Fahrzeugbeleuchtungssysteme, Ersatz-Bremsbelagseinheiten sowie moderne Fahrerassistenzsysteme. Bei Letzteren kamen laut KBA sogenannte Soft-Target-Systeme zum Einsatz, mit denen bestimmte Funktionen der Fahrzeuge überprüft werden.

Im Bericht geht es unter anderem um:

Prüfungen von Fahrzeugbeleuchtungssystemen

eine Prüfkampagne zu Ersatz-Bremsbelagseinheiten

Kontrollen moderner Fahrerassistenzsysteme

die Weiterentwicklung von Prüftätigkeiten und Infrastruktur

Der Bericht soll laut KBA einen Überblick über die durchgeführten Prüfungen, gewonnene Erkenntnisse und ergriffene Maßnahmen geben. Zudem werden Risiken, festgestellte Vorschriftenabweichungen und aktuelle Entwicklungen bei der Marktüberwachung beschrieben.

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