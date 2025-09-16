Fintech

Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen

Autor-Bild
Von
|
Visa

Vom heutigen 16. September 2025, bis zum 14. Oktober 2025, um 23:59 Uhr, bietet Visa eine neue Cashback-Aktion an.

In diesem Zeitraum können Karteninhaber 3 % Cashback auf qualifizierte Onlinezahlungen erhalten. Der maximale Rückerstattungsbetrag pro Karte liegt bei 25 €, insgesamt stehen 500.000 € für alle Teilnehmer zur Verfügung. Sobald dieser Gesamtbetrag erreicht ist, kann die Aktion vorzeitig beendet werden.

Die Teilnahme setzt eine einmalige Online-Registrierung voraus, bei der persönliche Daten sowie die vollständige, 16-stellige Kartennummer angegeben werden müssen. Ein Mindestumsatz ist nicht erforderlich, jedoch müssen alle Transaktionen innerhalb des Teilnahmezeitraums erfolgen.

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit einer für den deutschen Markt ausgegebenen Visa Debit- oder Kreditkarte, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Als qualifizierte Onlinezahlungen zählen ausschließlich Transaktionen, die nach der Registrierung mit einer teilnehmenden Visa-Karte im Internet durchgeführt werden. Ausgeschlossen sind laut Teilnahmebedingungen u. a. stationäre Zahlungen, Glücksspiel- und Wetttransaktionen, bestimmte Finanzdienstleistungen, Versicherungsleistungen sowie Transaktionen mit nicht aufladbaren Prepaid-Karten oder V-Pay-Karten.

Zum Kreditkarten-Vergleichsrechner →


Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
Weitere Neuigkeiten
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es für 874 Euro
in News
BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot
in Mobilität
Amazon Prime Deal Days 2025 starten am 7. Oktober
in News
So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da
in Firmware und OS
Tesla Model Y 2025 De
Tesla spricht jetzt von „sehr guten Verkaufszahlen“
in Mobilität