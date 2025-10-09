Vivid Money startet Kartenterminal mit Sofortauszahlung

Vivid Money führt Kartenterminals für Geschäftskunden ein, die Auszahlungen in Echtzeit ermöglichen. Damit erweitert die Plattform ihr bisher digitales Angebot um Zahlungen am physischen Point of Sale.

Laut Unternehmensangaben können Nutzer mit den neuen Terminals Kartenzahlungen annehmen und das Geld innerhalb einer Sekunde auf ihrem Geschäftskonto sehen. Ziel sei es, die üblichen Wartezeiten von mehreren Tagen zu vermeiden, die vielen kleinen Unternehmen bisher Liquidität entziehen.

Sofortauszahlung und integrierte Buchhaltung

Das Terminal ist direkt mit dem Vivid Money Geschäftskonto verbunden, wodurch Zahlungen automatisch in der Finanzverwaltung verbucht werden. Dazu zählen laut Vivid Money auch Buchhaltung, Ausgabenmanagement und Steuerübersicht. Der Mitgründer Alexander Emeshev erklärte, viele Kunden hätten sich darüber beschwert, dass bei anderen Anbietern die Auszahlung von Kartenzahlungen zu lange dauere. Mit dem eigenen System soll das Geld innerhalb einer Sekunde verfügbar sein.

Preismodell und Verfügbarkeit

Das Terminal ist laut Vivid Money kostenlos erhältlich. Im kostenlosen Tarif fallen ab 0,99 Prozent pro Transaktion an, in kostenpflichtigen Tarifen ab 0,69 Prozent. Es gibt keine monatlichen Gebühren, und die Preise gelten für alle Kartentypen.

Die Terminals werden mit SIM-Karte, Ladestation und Bonrolle ausgeliefert und sind sofort einsatzbereit. Das Angebot steht derzeit allen Geschäftskunden in Deutschland zur Verfügung.

Klingt nach einem cleveren Schritt, um Konkurrenten wie SumUp oder Zettle unter Druck zu setzen, vor allem, wenn die versprochene Echtzeit-Auszahlung wirklich so reibungslos funktioniert.