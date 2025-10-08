Fintech

Millionen hören ihn bald beim Bezahlen: Der neue girocard-Ton startet

Die girocard führt ein neues Soundlogo ein, das den bisherigen Piepton bei Zahlungen ersetzt. Damit will das Unternehmen das Bezahlerlebnis „emotionaler“ gestalten und die Markenwahrnehmung stärken.

Nach Angaben der EURO Kartensysteme signalisiert künftig eine aufsteigende Tonfolge den erfolgreichen Zahlungsvorgang. Auf dem Display wird dies zusätzlich durch eine kurze Animation angezeigt. Das Konzept des sogenannten Sensory Branding soll „mehrere Sinne ansprechen und so die Bindung an die Marke vertiefen“. Sicher etwas dick aufgetragen für einen simplen Ton, aber so will man das zumindest verkaufen.

Neues Markenerlebnis durch Sound und Animation

Laut Ingo Limburg, Director Marketing & Communications bei EURO Kartensysteme, soll der neue Sound Vertrauen schaffen und den Bezahlvorgang moderner wirken lassen.

Die girocard, mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten das am weitesten verbreitete Debitkartensystem in Deutschland, setzt damit also auf eine multisensorische Markenkommunikation. Bei jährlich rund 7,9 Milliarden Transaktionen könnte das neue Soundlogo bald zu einem der meistgehörten Töne des Landes werden.

Einfache Umsetzung für Händler

Die Einführung des neuen Tons erfordert laut Unternehmensangaben lediglich ein Software-Update auf geeigneten Terminals. Händler können sich dazu an ihre Netzbetreiber oder Terminalhersteller wenden. Neue Hardware sei in der Regel nicht notwendig.

Grundsätzlich finde ich die Idee charmant, solange der Ton dezent bleibt. Ob das der Fall ist, ist natürlich Ansichtssache. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Am Ende des folgenden Videos ist er zu hören.

Dkb

DKB startet ab sofort SEPA-Echtzeitüberweisungen

Ab dem heutigen 7. Oktober 2025 können Kunden der Deutschen Kreditbank AG (DKB) nicht nur SEPA-Echtzeitüberweisungen empfangen, sondern auch selbst…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Finde ich ehrlich gesagt ein wenig unterwältigend.

    Statt mich solchen schman zu kümmern, wäre es besser, wenn sie die Girocard für Google Wallet implementieren würden. DAS wäre mal eine Innovation! Dann muss ich nicht unötigt immer noch die olle Plastikkarte mit mir rumschleppen.

    Antworten

