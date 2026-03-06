Vivid überschreitet 100.000 KMU-Kunden und erweitert Treasury-Angebot

Die Finanzplattform Vivid hat die Marke von 100.000 Geschäftskunden erreicht und erweitert ihr Angebot um Zinsen auf Guthaben in US-Dollar und britischen Pfund.

Laut Unternehmensangaben gelang das Wachstum auf 100.000 kleine und mittlere Unternehmen in weniger als zwei Jahren. Ab sofort können Geschäftskunden Guthaben in USD und GBP mit bis zu 5 Prozent pro Jahr verzinsen, EUR-Guthaben mit bis zu 4 Prozent pro Jahr. Das Berliner Unternehmen positioniert sich damit als Anbieter von Multi-Währungs-Liquiditätsmanagement innerhalb einer einzigen Plattform.

Als Hintergrund nennt Vivid ein verändertes Finanzierungsumfeld: Rund 60 Prozent der Investitionen in europäische Start-ups stammten inzwischen von internationalen Geldgebern, davon 27 Prozent aus den USA. Viele Unternehmen hielten dadurch wachsende Bestände in Fremdwährungen, die bislang oft unverzinst blieben.

Vivid erweitert Treasury-Funktionen und startet Webbrowser-Zugang

Zusätzlich zu den neuen Zinskonten hat Vivid laut eigenen Angaben sein Treasury-Angebot um mehr als 100 Anlage-Assets erweitert, darunter ETFs und Geldmarktfonds. Erstmals steht die vollständige Treasury-Funktion auch im Webbrowser zur Verfügung, inklusive Grafiken, Statistiken und interaktiver Auswertungen.

Ich halte die Kombination aus Multi-Währungs-Zinsen und erweitertem Treasury-Zugang für einen konsequenten Schritt, der zeigt, dass Vivid sein Geschäftsmodell gezielt in Richtung integriertes Finanzmanagement ausbaut.

