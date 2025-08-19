Vodafone

Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones

Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand

Vodafone hat heute das „5-Jahres-Versprechen“ für Mobilfunkkunden angekündigt. Dieses umfasst eine kostenlose Verlängerung der Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre sowie einen kostenlosen Akku-Tausch, sobald die Kapazität unter 80 % sinkt.

Parallel dazu bietet Vodafone flexible Ratenzahlung für Smartphones über 12, 24 oder 36 Monate an, die unabhängig von den Tarifkosten sind. Laut aktuellen Studien werden Smartphones in Deutschland im Durchschnitt nach 2,5 Jahren ersetzt.

Ratenzahlung, Garantie und Servicepaket bei Vodafone

Seit April 2025 können Vodafone-Kunden die Laufzeiten für Gerätefinanzierungen individuell wählen. Ab 27. August 2025 ist das 5-Jahres-Versprechen in allen Tarifen ab GigaMobil M bzw. Young M automatisch integriert.

Nutzer kleinerer XS- oder S-Tarife können das Paket für 3,99 € pro Monat hinzubuchen, auch rückwirkend bis zu 120 Tage nach Vertragsabschluss. Es bleibt aktiv, solange ein gültiger Geräte-Ratenzahlungsvertrag besteht, maximal jedoch fünf Jahre.

Für Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, bietet Vodafone eine optionale Smartphone- und Tablet-Versicherung ab 2,99 € pro Monat an.

Das Angebot ist in ein Kreislaufmodell eingebettet, das Reparatur-, Inzahlungnahme- und Recycling-Services umfasst. Bereits beim Kauf wird ein Altgerät zurückgenommen und recycelt.

