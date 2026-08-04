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Google plant ein „HiLight“ für neue Pixel-Modelle

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Google wird den neuen Pixel-Modellen eine Neuerung im Bereich der Kamera auf der Rückseite spendieren, die man selbst schon angeteasert hat. Man hat dort eine LED eingebaut, die eine Animation zeigt, wenn ihr eine Nachricht bekommt, wenn ihr einen Anruf tätigt oder wenn ihr mit Google Gemini kommunizieren wollt.

Bisher machte diese Neuerung als „Pixel Glow“ die Runde, was aber nicht der finale Name sein wird. Neues Marketingmaterial, welches Evan Blass gefunden hat, spricht von „HiLight“ beim Namen. Dieser machte diese Woche schon einmal die Runde, das scheint also die neue Bezeichnung für dieses Pixel-Feature zu sein.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne auf Ihren Bildschirm zu schauen

Wenn Ihr Smartphone auf den Kopf gestellt ist, leuchtet HiLight unauffällig auf, wenn Ihre Lieblingskontakte Sie anrufen oder wenn Sie mit Gemini chatten.

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