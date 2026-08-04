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Apple Event im September: Datum für das iPhone 18 Pro steht

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Apple hat laut Mark Gurman von Bloomberg die Mitarbeiter informiert, dass man zum üblichen Zeitpunkt in der ersten Hälfte des Septembers das große Apple Event in Cupertino abhalten wird. Diese können sich jetzt als Hilfskraft dafür bewerben.

Wird man gezogen, dann darf man live dabei sein und helfen, ein konkretes Datum nennt Apple allerdings noch nicht. Es soll in der Woche des 7. September sein, aber da der Montag ein Feiertag ist, rechnet die Quelle mit einem Event am Mittwoch.

Apple wechselt immer mal wieder durch, mal ist es Dienstag, mal Mittwoch, hängt auch von äußeren Umständen ab. Es spricht also alles dafür, dass das jährliche Apple Event am 9. September 2026 stattfinden wird. Und was wird gezeigt?

Apple zeigt neue iPhones und mehr

Das Apple iPhone 18 Pro (Max), das Apple iPhone Ultra bzw. Fold, die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und dann gibt es wohl noch neue AirPods. Reicht für ein Event, der Fokus liegt im September aber sowieso immer auf dem iPhone.

Das Apple iPhone 18, Apple iPhone 18e und Apple iPhone Air 2 sollen im Frühjahr 2027 folgen, Apple splittet das Lineup ab sofort. Aber dazwischen wird es, wohl im Oktober, weitere Produkte geben, wie ein iPad mini, Apple TV und vielleicht mehr.

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