Neuer Leak zur nächsten Xbox-Generation

Microsoft hat Projekt „Helix“ bereits bestätigt und verraten, dass die kommende Xbox mehr „Premium“ wird und PC-Spiele abspielen kann. Aber es wird nicht nur ein Mix aus Konsole und PC, es wird vor allem das „ultimative Xbox-Erlebnis“.

Eine interne Memo, die Microsoft gerade an Partner schickt, um sie mit ins Boot zu holen, zeigt, dass Microsoft alle (!) Xbox-Spiele auf der neuen Xbox anbieten will.

Also nicht nur die der Xbox Series X/S oder Xbox One, sondern wirklich alle, bis zur ersten Xbox zurück, so The Verge. Partner können dabei sein, müssen aber für jedes Spiel zustimmen. Microsoft hofft, dass das viele für Marketing nutzen werden.

Frei nach dem Motto: Erlaubt Nutzer XY, dass er euer altes Xbox-Spiel auf der neuen Xbox in digitaler Form zocken kann, wir übernehmen die Arbeit, ihr habt einen zufriedenen Nutzer mehr und dieser kauft dann in Zukunft mehr Spiele.

Und ja, die kommende Xbox wird ein digitales Erlebnis, ob ein Laufwerk mit dabei ist, sei laut Quelle noch nicht entschieden. Microsoft ist aber angeblich auch nicht vom Ende des Laufwerks abgeneigt und wird selbst die digitale Zukunft pushen.

Mit so einer Abwärtskompatibilität hätte Microsoft bei Projekt „Helix“ immerhin ein gutes Alleinstellungsmerkmal, denn Sony wird bei der PS6 vermutlich nicht alle alten PlayStation-Spiele anbieten. Die Frage ist noch, ob Nutzern die alten Spiele wirklich so wichtig sind. Für mich wäre diese Option gar nicht mal so entscheidend.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗