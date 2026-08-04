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Streaming: Eine neue Ära der „kostenlosen Abos“

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Nach der Ära der extrem günstigen Premium-Abos bei Streamingdiensten folgte eine Phase der Preiserhöhungen, die weiterhin anhält. Daher bauten die Anbieter ihr Angebot aus und fügten fast alle ein etwas günstigeres Abo mit Werbung hinzu.

Da ist aber noch nicht Schluss, so Business Insider, denn Netflix hat bestätigt, dass ein kostenloses Abo in einigen Märkten „durchaus Sinn ergeben kann“ und neben Disney+ denkt wohl auch Paramount über den Schritt bei Paramount+ nach.

Abstriche bei der Qualität kennen wir also, Werbung ist noch relativ neu, jetzt folgt der nächste Schritt mit einem abgespeckten Angebot an Inhalten. Kostenlose Abos könnten beispielsweise nur ausgewählte Filme und nur gewisse Staffeln einer Serie anbieten. Wer aktuelle Inhalte streamen möchte, der muss dann Geld bezahlen.

Ein Konzept, mit dem Spotify seit Jahren sehr gut wächst, denn Spotify Free lockt viele Nutzer zu Spotify Premium. Ziel ist immer, dass ein Nutzer ein Konto erstellt und den Dienst erst einmal nutzt und mag, danach versucht man Geld zu verdienen.

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