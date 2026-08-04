WhatsApp-Gruppen werden übersichtlicher: Drei neue Features vorgestellt

Der Messenger-Dienst WhatsApp führt drei neue Funktionen für Gruppenchats ein.

Die Anwendung erweitert ihr Angebot um verbesserte Abstimmungen, eine @alle-Erwähnung sowie die Möglichkeit, ähnliche Gruppen aus bestehenden Chats zu erstellen.

Die Neuerungen knüpfen an die bereits zu Jahresbeginn eingeführten Features wie Mitgliedslabel, Text-Sticker und Ereignis-Erinnerungen an. Ziel sei es, die Organisation und Kommunikation in Gruppenchats effizienter zu gestalten.

Die überarbeiteten Abstimmungen lassen sich nun mit einer Ablaufzeit versehen, die die Umfrage nach Ablauf automatisch sperrt. Zudem können die Veranstalter die Namen der Teilnehmer anonymisieren, um eine unvoreingenommene Stimmabgabe zu fördern.

Ein weiteres Detail ist die Nachbesserungsoption: Fehlerhafte oder unklare Abstimmungen können innerhalb von 15 Minuten nach dem Senden bearbeitet werden. Laut WhatsApp sollen diese Änderungen Gruppen dabei helfen, schneller zu Entscheidungen zu gelangen.

WhatsApp erweitert Gruppenfunktionen um Abstimmungen und @alle

Mit der neuen Funktion @alle können Nutzer alle Mitglieder eines Gruppenchats auf einmal informieren. Dies ist laut Anbieter besonders für zeitkritische Mitteilungen wie kurzfristige Planänderungen oder behördliche Hinweise gedacht.

In Gruppen mit mehr als 32 Teilnehmern ist die Nutzung der Funktion auf Administratoren beschränkt. Die Benachrichtigungen lassen sich in den Einstellungen individuell stummschalten, sodass die Kontrolle über den Nachrichtenempfang beim Nutzer bleibt.

Gruppenkopie und verbesserte Abstimmungen

Die dritte Neuerung erlaubt es, mit einem Tippen einen neuen Gruppenchat zu erstellen, der die Mitglieder einer bestehenden Gruppe übernimmt. Dies soll die Planung von Nebenchats etwa für Veranstaltungen oder Überraschungen erleichtern, ohne den Hauptchat zu überladen.

Die neuen Funktionen im Überblick:

Abstimmungen mit Ablaufzeit, Anonymisierung und 15-minütiger Bearbeitungsfrist

@alle-Erwähnung für alle Mitglieder, in großen Gruppen auf Admins beschränkt

Einfache Erstellung neuer Gruppen mit bestehenden Mitgliedern

Ich sehe die Einführung dieser Funktionen als logischen Schritt, um die wachsende Bedeutung von Gruppenchats im privaten und halböffentlichen Bereich zu bedienen. Die Beschränkung von @alle auf Admins in großen Gruppen erscheint sinnvoll, um Missbrauch vorzubeugen.

Ob die neuen Werkzeuge tatsächlich zu einer Entlastung beitragen, wird sich im praktischen Einsatz zeigen, die technische Umsetzung wirkt jedoch durchdacht.

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