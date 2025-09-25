Vodafone

Vodafone CableMax 1000 kommt zurück: Gigabit-Internet für 50 Euro

Vodafone bringt in Kürze den Gigabit-Tarif CableMax 1000 zurück und startet zudem neue GigaCube-Angebote. Ab Ende September können Kunden zwischen verschiedenen Internet-Optionen mit unterschiedlichen Preis- und Vertragsmodellen wählen.

Der GigaZuhause CableMax 1000 ist ab dem 29. September 2025 wieder buchbar. Laut Vodafone kostet der Tarif dauerhaft 49,99 Euro pro Monat und bietet eine Download-Geschwindigkeit von 1.000 Mbit/s sowie 50 Mbit/s im Upload. Eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz ist inbegriffen.

Für Mobilfunkkunden gibt es über die GigaKombi einen zusätzlichen Rabatt von 10 Euro. Vodafone übernimmt für bis zu zwölf Monate die Doppelbelastung von Kunden mit laufenden Altverträgen. Die Buchung ist bis Ende März 2026 möglich.

Neue GigaCube-Tarife mit flexiblen Konditionen

Zusätzlich führt Vodafone ab dem 1. Oktober 2025 neue GigaCube-Angebote ein. Diese umfassen drei Volumentarife mit 100 oder 200 GB sowie einen Unlimited-Tarif. Die Preise liegen regulär zwischen 36,99 und 66,99 Euro monatlich, werden aber im Rahmen einer zeitlich begrenzten Promotion in den ersten sechs Monaten auf 19,99 Euro reduziert.

Damit sinken die Gesamtkosten während der Vertragslaufzeit um bis zu 234 Euro. Ein weiterer Flex-Tarif berechnet die monatliche Gebühr von 51,99 Euro nur bei tatsächlicher Nutzung. Alle GigaCube-Tarife bieten bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload.

Je nach Bedarf können Kunden zwischen einem LTE-Router ohne Aufpreis oder einem 5G-Router für 10 Euro monatlich zusätzlich wählen. Vodafone bewirbt den GigaCube Unlimited als die derzeit „schnellste verfügbare Unlimited-Festnetzersatz-Lösung“ mit bis zu 300 Mbit/s.

