Vodafone erhöht Routerpreise und passt Tarife an

Vodafone hat zum 26. Juli 2026 mehrere Routerpreise und Tarifaktionen angepasst. Wir geben euch einen Überblick, was sich geändert hat.

Vodafone hat Änderungen bei den Preisen für gemietete und gekaufte Router sowie bei einzelnen Festnetztarifen vorgenommen. Betroffen sind Kabel, DSL und Glasfaser. Gleichzeitig entfallen bestimmte Bonusaktionen, wie uns das Unternehmen mitgeteilt hat.

Vodafone ändert Routerpreise und Cashback

Die monatliche Miete für die Vodafone Station steigt von 3,99 auf 4,99 Euro. Beim Ultra Hub 7 Kabel erhöht sie sich von 4,99 auf 5,99 Euro. Auch die EasyBox 805 und der Ultra Hub 7 für Glasfaser werden teurer. Die Kaufpreise steigen jeweils um 20 Euro.

Neu ist außerdem der Tarif GigaZuhause 50 Kabel Flat für Neukunden. Er kostet 29,99 Euro monatlich über die 24-monatige Vertragslaufzeit und beinhaltet 50 Euro Cashback. Die Vodafone Station ist in den ersten 24 Monaten ohne Mietkosten enthalten. Beim DSL-Tarif GigaZuhause 50 DSL gelten ebenfalls 29,99 Euro monatlich und 50 Euro Cashback. Die EasyBox 805 ist 24 Monate kostenlos.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Routermieten steigen um 1 Euro monatlich.

Router-Kaufpreise steigen um 20 Euro.

GigaZuhause 50 Kabel Flat ersetzt den bisherigen Tarif.

DSL 50 erhält 50 Euro Cashback.

Der App-Willkommensbonus entfällt für alle Produkte.

Der Cashback von 50 Euro gilt laut Vodafone ausschließlich für GigaZuhause 50 DSL. Der App-Willkommensbonus entfällt zudem für alle Produkte.

Ich finde vor allem die Kombination aus höheren Routerpreisen und dem Wegfall des App-Bonus relevant. Bei den neuen 50er-Tarifen setzt Vodafone hingegen auf einen gleichbleibenden Monatspreis und kostenlose Hardware in der Anfangsphase. Ich würde nie auf die Idee kommen, einen Router zum Tarif zu mieten, sondern kaufe die Geräte alle paar Jahre selbst. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.

Zu den Vodafone-Festnetztarifen →

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