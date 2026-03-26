Vodafone erweitert CallYa-Roaming auf 210 Länder

Vodafone erweitert sein Roaming-Angebot für CallYa-Kunden und ermöglicht Nutzung in 210 Ländern weltweit.

Ab dem 1. April 2026 führt Vodafone neue Roaming-Optionen für seine Prepaid-Tarife ein. Laut Unternehmensangaben sollen Reisende außerhalb der EU einfacher surfen und telefonieren können. Erstmals stehen dafür Tages- und Wochenpakete zur Verfügung, die Datenvolumen, Minuten und SMS bündeln.

Die neuen Angebote sind in vier Länderzonen strukturiert. Gleichzeitig senkt Vodafone nach eigenen Angaben die Preise für ein- und ausgehende Telefonate. Ziel sei eine übersichtlichere Kostenstruktur für Nutzer, die sich im Ausland aufhalten.

Neue CallYa-Roaming-Pakete und Länderzonen im Überblick

Beispiele für neue Pakete:

Schweiz: 5 GB oder 200 Einheiten für 9,99 Euro pro Woche

Südafrika: 1 GB oder 100 Einheiten für 9,99 Euro pro Woche

Tages- und Wochenoptionen flexibel zubuchbar

Insgesamt ist Roaming laut Vodafone nun in 210 Ländern und Regionen möglich. Das Unternehmen kooperiert dabei mit über 500 Partnern weltweit. Zudem ist 5G inzwischen in 114 Ländern verfügbar, nachdem seit 2025 weitere Netze ergänzt wurden.

Innerhalb der EU bleibt die „Roam like at home“-Regelung bestehen. Nutzer können ihr Smartphone dort weiterhin zu Inlandskonditionen verwenden, was auch für einige weitere europäische Länder gilt.

CallYa-Tarife ermöglichen grundsätzlich den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und sind als klassische SIM oder eSIM erhältlich. Zudem wird Wifi-Calling geboten. Nutzer, die ein Vodafone-Festnetzprodukt besitzen, bekommen über die GigaKombi ein zusätzliches Datenvolumen von 1 GB pro Monat auf alle CallYa Tarife.

Zu den CallYa-Tarifen →

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