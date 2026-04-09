Vodafone haut 50 Prozent Rabatt raus: Das steckt hinter dem „Danke-Deal“

Vodafone startet mit dem „Danke-Deal“ eine zeitlich befristete Aktion für Internetkunden mit Rabatten auf Mobilfunktarife.

Das Angebot richtet sich laut Unternehmensangaben an Bestandskunden mit DSL-, Kabel- oder Glasfaservertrag, die zusätzlich einen Mobilfunktarif buchen. In den Tarifen GigaMobil S und M wird über 24 Monate ein Rabatt von 50 Prozent auf den monatlichen Basispreis gewährt. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 12. Mai 2026 und ist über alle Vertriebskanäle verfügbar.

GigaMobil-Tarife mit Rabatt und mehr Datenvolumen

Im Tarif GigaMobil S erhalten Kunden 100 Gigabyte Datenvolumen, während GigaMobil M mit unbegrenztem Datenvolumen ausgestattet ist. Der Preisvorteil berücksichtigt auch die GigaKombi, die zusätzliche Ersparnisse bei der Kombination von Festnetz und Mobilfunk ermöglicht. Voraussetzung ist ein bestehender Internetvertrag ohne vorhandenen Mobilfunkvertrag.

Zusätzlich lassen sich Smartphones mit Ratenzahlung und Einmalpreis von einem Euro kombinieren. Vodafone ergänzt das Angebot um ein 5-Jahres-Versprechen mit verlängerter Garantie und kostenlosem Akkutausch ab einer bestimmten Tarifklasse.

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