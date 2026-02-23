Vodafone macht Netflix super günstig: nur 2,99 € für Bestandskunden

Vodafone macht sein Entertainment-Angebot noch attraktiver: Wer Netflix direkt über Vodafone bucht, zahlt das Standard-Abo mit Werbung nur 2,99 € statt regulär 4,99 € pro Monat. Der Vorteil gilt für alle Kunden mit einem laufenden Internet-, TV- oder Mobilfunkvertrag, und zwar dauerhaft, solange das Vertragsverhältnis besteht.

So funktioniert der Streaming-Vorteil

Gilt für alle Netflix-Tarife: Standard-Abo, Premium-Abo, inklusive Werbung

Rabatt gilt dauerhaft, solange ein gültiger Vodafone-Vertrag besteht

Neukunden können den Vorteil direkt bei Vertragsabschluss buchen

Mindestvertragslaufzeit für rabattiertes Netflix: 12 Monate

Verfügbar in Vodafone-Shops, über Hotline und Web (Webbuchung für Mobilfunk-Neukunden ab Anfang März)

Preise mit Streaming-Vorteil

Netflix Standard-Abo mit Werbung: 2,99 € statt 4,99 €

Netflix Standard-Abo: 11,99 € statt 13,99 €

Netflix Premium-Abo: 17,99 € statt 19,99 €

Warum sich der Vorteil lohnt

Mit diesem Streaming-Vorteil erhalten Vodafone-Kunden Zugang zu einer großen Auswahl preisgekrönter Serien, Filme und Dokumentationen, und das dauerhaft günstiger und exklusiv. Ein Angebot, das sich besonders für Familien, Serienfans oder alle lohnt, die Netflix regelmäßig nutzen. Besonders spannend ist das Ganze natürlich, wenn einem das Standard-Abo mit Werbung reicht, denn drei Euro sind schon ein wirklich guter Preis.

