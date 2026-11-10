Vodafone CallYa Jahrespaket M mit 500 GB zur Black Week

Vodafone verdoppelt zur Black Week das Datenvolumen im CallYa Jahrespaket M auf 500 GB und belässt den Preis bei 99,99 Euro.

Die Aktion startet am 10. November 2026 und läuft bis einschließlich 7. Dezember 2026. Sie gilt ausschließlich für Neukunden, die innerhalb dieses Zeitraums das CallYa Jahrespaket M abschließen. Regulär enthält der Prepaid-Tarif 250 GB Datenvolumen.

Hinweis: Auf der Black-Week-Aktionsseite wurde die Anpassung auf 500 GB bereits vorgenommen. Die Tarifdetailseite sollte in Kürze ebenfalls entsprechend aktualisiert werden.

Vodafone CallYa Jahrespaket M mit 500 GB im Detail

Für 99,99 Euro erhalten Neukunden ein Jahr lang insgesamt 500 GB Datenvolumen mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Eine Allnet-Flat zum Telefonieren ist ebenfalls enthalten.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

500 GB Datenvolumen statt regulär 250 GB

99,99 Euro für ein Jahr

Bis zu 300 Mbit/s im Download

Allnet-Flat inklusive

Aktionszeitraum vom 10. November bis 7. Dezember 2026

Rechnerisch entspricht der Preis rund 8,33 Euro pro Monat. Das Datenvolumen ergibt im Durchschnitt etwa 41,7 GB monatlich. Anders als bei klassischen Monatstarifen müssen Kunden diese Menge allerdings nicht jeden Monat einhalten.

Die 500 GB stehen für das gesamte Jahr zur Verfügung und können nach Bedarf aufgebraucht werden. Wer beispielsweise in einem Monat besonders viel Datenvolumen benötigt, kann entsprechend mehr verbrauchen und in anderen Monaten sparsamer sein.

Das Jahrespaket eignet sich damit auch für Nutzer, die ihre Mobilfunkkosten gerne im Voraus begleichen und sich nicht jeden Monat mit einer neuen Tarifabrechnung beschäftigen möchten.

Interessant finde ich vor allem die flexible Verteilung des Datenvolumens. Gerade bei schwankender Nutzung ist das praktischer als ein starres monatliches Limit. Wer mit den 500 GB über das Jahr auskommt, erhält hier einen vergleichsweise günstigen Prepaid-Tarif.

Zum CallYa Jahrespaket M →

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