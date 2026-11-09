Vodafone plant Abbau von 2.300 Stellen in Deutschland

Der Telekommunikationskonzern Vodafone will in Deutschland innerhalb von zwei Jahren rund 2.300 Arbeitsplätze abbauen oder verlagern.

Das entspricht gut 19 Prozent der derzeit rund 12.000 Beschäftigten. Deutschlandchef Marcel de Groot informierte die Belegschaft über die geplante Neuausrichtung. Hintergrund sind der zunehmende Wettbewerbsdruck, frühere Kundenverluste und die Notwendigkeit, Kosten zu senken.

Vodafone setzt auf Automatisierung und künstliche Intelligenz

Besonders betroffen sind Verwaltungsbereiche, Führungsebenen und doppelte Unternehmensstrukturen. Letztere entstanden teilweise durch frühere Übernahmen, etwa die des Kabelnetzbetreibers Unitymedia. Auch standardisierte Arbeitsabläufe sollen künftig stärker automatisiert werden.

Die wichtigsten Eckpunkte des Umbaus:

Rund 2.300 Arbeitsplätze sollen innerhalb von zwei Jahren wegfallen oder verlagert werden.

Verwaltung, Management und doppelte Strukturen stehen besonders im Fokus.

Künstliche Intelligenz soll Prozesse automatisieren und Kosten reduzieren.

Investitionen in Glasfaser, Cloud-Dienste und IT-Sicherheit bleiben vorgesehen.

Vodafone hatte zuletzt insbesondere im Festnetz- und Breitbandgeschäft Marktanteile verloren. Hinzu kam das Ende des sogenannten Nebenkostenprivilegs beim Kabelfernsehen. Seitdem können Vermieter die TV-Kosten nicht mehr pauschal über die Nebenkosten abrechnen. Millionen Haushalte mussten sich dadurch neu mit ihrem Fernsehempfang beschäftigen.

Trotz des Sparkurses will Vodafone seine digitalen Kundenkanäle ausbauen und das Geschäft mit Unternehmenskunden stärken. Wie viele Arbeitsplätze konkret durch den Einsatz künstlicher Intelligenz entfallen, ist bislang nicht bekannt.

Der Konzern steht mit seinen Sparmaßnahmen nicht allein da. Auch O2 Telefónica plant einen erheblichen Personalabbau. Dort sollen bis Ende 2026 rund 1.100 Stellen wegfallen.

Für Vodafone ist der Umbau ein weiterer Versuch, nach schwierigen Jahren wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Aus Kundensicht dürfte vor allem interessant sein, ob die stärkere Automatisierung tatsächlich bessere Abläufe ermöglicht oder sich die Einsparungen irgendwann beim persönlichen Service bemerkbar machen.

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