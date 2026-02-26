Tarife

Vodafone startet neue Bonusaktion für CallYa Allnet L

Vodafone 5g

Das Unternehmen Vodafone startet eine Bonusguthaben-Aktion für den Tarif CallYa Allnet L.

Neukunden erhalten ab dem 26.02.26 bei Abschluss des Prepaid-Tarifs und Eingabe des Codes BONUS60 ein Startguthaben von 60 Euro. Laut Unternehmensangaben können Kunden den Tarif damit rechnerisch drei Monate ohne Zusatzkosten nutzen und das Mobilfunknetz testen.

CallYa Allnet L: Konditionen und Aktionszeitraum im Überblick

Der Aktionszeitraum läuft vom 26.02. bis zum 09.04.2026 und richtet sich ausschließlich an Neukunden. Nach Verbrauch des Bonusguthabens kostet der Tarif regulär 19,99 Euro pro Monat und umfasst 100 GB Datenvolumen.

Die wichtigsten Eckdaten zur Aktion:

  • 60 Euro Startguthaben mit Code BONUS60
  • Gültig vom 26.02. bis 09.04.2026
  • Ausschließlich für Neukunden
  • Regulärer Preis 19,99 Euro monatlich
  • 100 GB Datenvolumen pro Monat

