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Vodafone startet Tarifaktion: Neue GigaMobil-Angebote mit mehr Datenvolumen und Preisnachlässen

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Vodafone startet heiute eine neue Tarifaktion mit zusätzlichen Smartphone-Rabatten für Neukunden.

Ab dem 16. April erhalten Neukunden bei Vodafone 25 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr der GigaMobil-Tarife. Parallel steigt in mehreren Tarifstufen das enthaltene Datenvolumen deutlich an. Erstmals gibt es zusätzliche Preisnachlässe bei Kombination mit Smartphones, insbesondere in den Varianten M bis XL.

Auch die GigaMobil-Young-Tarife werden angepasst. Hier gelten je nach Tarif 25 oder 30 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr. Gleichzeitig erhöht Vodafone laut eigenen Angaben das Datenvolumen in mehreren Stufen und ergänzt zusätzliche Smartphone-Rabatte in höheren Tarifklassen.

Neue Vodafone-Tarife und Samsung-Aktionen im Überblick

Wichtige Aktionspunkte:

Begleitend laufen bis 22. April spezielle Samsung-Angebote. Geräte wie das Galaxy S26 oder A57 sind laut Vodafone günstiger finanzierbar. Zusätzlich bietet das Unternehmen eine Trade-in-Aktion mit garantierten Mindestwerten von bis zu 300 Euro beim Geräteeintausch, die teilweise über monatliche Gutschriften verrechnet werden.

Zu den Vodafone Mobilfunkaktionen →

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