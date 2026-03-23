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Vodafone verbessert Gigabit-Netz für 198.000 Haushalte

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Vodafone hat im Februar sein „Gigabit-Netz“ für zahlreiche Haushalte in Deutschland erweitert und verbessert.

Im Rahmen von 137 Modernisierungsmaßnahmen wurde die Leistung im Kabel-Glasfasernetz laut Unternehmensangaben für rund 198.000 Haushalte in 79 Städten und Gemeinden gesteigert. Durch sogenannte Segmentierungen wird die Netzlast aufgeteilt, wodurch sich Stabilität und verfügbare Bandbreite pro Anschluss erhöhen sollen.

Parallel dazu hat Vodafone 210.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse neu in die Vermarktung aufgenommen. Insgesamt sei Gigabit-Internet damit nun für 29,7 Millionen Haushalte in Deutschland verfügbar. Grundlage dafür sind sowohl eigene Ausbauprojekte als auch Kooperationen, unter anderem mit dem Joint Venture OXG.

Glasfaser-Ausbau und Kooperationen im Überblick

Auch beim Glasfaserausbau wurden weitere Schritte umgesetzt. Neue Projekte starteten unter anderem in Mannheim und Kaufbeuren, während Ausbauvorhaben in Frankfurt am Main sowie Berliner Bezirken angekündigt wurden. Zusätzlich investiert Vodafone laut eigenen Angaben eigenwirtschaftlich in weiteren Regionen wie dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die neue Partnerschaft mit Westconnect. Über das Open-Access-Netz sollen künftig Vodafone-Angebote vermarktet werden. Perspektivisch könnten dadurch bis zu zwei Millionen zusätzliche Haushalte in mehreren Bundesländern Zugang zu Gigabit-Internet erhalten.

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