Vodafone verschenkt ein Jahr Mobilfunk und Internet an Gründer

Der Mobilfunkanbieter Vodafone bietet neu gegründeten Unternehmen ausgewählte Mobilfunk- und Festnetztarife zwölf Monate kostenlos an.

Mit dem sogenannten Gründer-Deal können Start-ups nach Angaben des Unternehmens im ersten Vertragsjahr bis zu 1.400 Euro sparen. Die Aktion läuft seit dem 27. Oktober 2026 und ist bis zum 31. März 2027 verfügbar.

Vodafone Gründer-Deal: Diese Tarife sind kostenlos

Im Mobilfunk umfasst die Aktion vier Business-Prime-Tarife. Während der ersten zwölf Monate entfällt die monatliche Grundgebühr vollständig. Anschließend gelten folgende Preise:

Business Prime S: 30 GB für 29 Euro monatlich

30 GB für 29 Euro monatlich Business Prime M: 75 GB für 42 Euro monatlich

75 GB für 42 Euro monatlich Business Prime L: 300 GB für 49 Euro monatlich

300 GB für 49 Euro monatlich Business Prime XL: Unbegrenztes Datenvolumen für 59 Euro monatlich

Auch bei den Red Business Internet & Phone Cable Tarifen entfällt die Grundgebühr im ersten Jahr. Danach kosten die Varianten mit 150, 300, 600, 800 und 1.000 Mbit/s monatlich 39,90 Euro, 44,90 Euro, 49,90 Euro, 54,90 Euro beziehungsweise 59,90 Euro.

Die maximale Ersparnis beziffert Vodafone beim Mobilfunk auf 708 Euro und beim Kabelanschluss auf 718,80 Euro.

Wichtig sind die Vertragsbedingungen: Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Im zweiten Jahr fallen somit die regulären Grundgebühren an. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist der Vertrag monatlich kündbar.

Gut zu wissen Teilnehmen können Unternehmen, deren Gründung beim Vertragsabschluss höchstens zwölf Monate zurückliegt. Als Nachweis akzeptiert Vodafone beispielsweise eine Gewerbeanmeldung oder einen Handelsregisterauszug. Im Mobilfunk gilt die Aktion ausschließlich für Neuverträge ohne vergünstigtes Smartphone.

Für frisch gegründete Unternehmen kann sich das Angebot durchaus rechnen. Allerdings sollte man die Kosten über die gesamten 24 Monate vergleichen. Schließlich ist nicht allein das kostenlose erste Jahr ausschlaggebend, sondern auch der Preis danach.

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