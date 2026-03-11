Fintech

Volkswagen Bank aktualisiert Tagesgeld: Alle Details zu den aktuellen Zinsen

Die Volkswagen Bank hat kürzlich den Zinssatz für ihr Tagesgeldkonto „Plus Konto TopZins“ auf 2,75 Prozent angepasst. Das Angebot richtet sich an alle Neukunden und gilt zunächst für sechs Monate.

Die Bank in Braunschweig senkte zuletzt den Zinssatz von zuvor 2,9 Prozent auf 2,75 Prozent an. Dieser ist weiterhin gültig. Nach eigenen Angaben gibt es keine Begrenzung des Anlagebetrags, und die Zinsgutschrift erfolgt monatlich.

Nach Ablauf der sechs Monate gilt der jeweils gültige Standardzinssatz für Tagesgeldkonten. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Seit einer Weile gelten bei der Volkswagen Bank auch für langfristige Geldanlagen wie Festgeld und Sparbriefe Zinsen von bis zu 3,0 Prozent pro Jahr.

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Als gesetzliches Einlagensicherungssystem besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Die Bank ist zudem dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

