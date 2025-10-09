Fintech

Volkswagen Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto

Die Volkswagen Bank erhöht ab dem 9. Oktober 2025 den Zinssatz für Neukunden ihres Tagesgeldkontos „Plus Konto TopZins“ auf 2,5 Prozent. Das Angebot richtet sich an alle Neukunden und gilt zunächst für sechs Monate.

Die Bank in Braunschweig hebt den Zinssatz von zuvor 2,3 Prozent auf 2,5 Prozent an. Nach eigenen Angaben gibt es keine Begrenzung des Anlagebetrags, und die Zinsgutschrift erfolgt monatlich.

Nach Ablauf der sechs Monate gilt der jeweils gültige Standardzinssatz für Tagesgeldkonten. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Seit Kurzem gelten bei der Volkswagen Bank auch für langfristige Geldanlagen wie Festgeld und Sparbriefe Zinsen von bis zu 2,5 Prozent pro Jahr.

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Die Bank ist zudem dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

