VW ID Polo: Datum für die günstige Version steht

Volkswagen präsentierte vor ein paar Wochen den VW ID Polo, den man auch schon seit einer Weile konfigurieren kann. Aber es werden deutlich über 30.000 Euro fällig, daher konnte man nicht mit dem einst geplanten Preis dafür werben.

Das war abzusehen, ändert sich allerdings bald, denn der VW ID Polo für unter 25.000 Euro kommt, es geht „bald“ bei 24.995 Euro los. Laut Volkswagen kann ab Mitte Juli bestellt werden, die Bücher werden also wohl nächste Woche geöffnet.

Die Basis des VW ID Polo nennt man „Trend“, aber sie wird nur im Konfigurator von Volkswagen erwähnt und gezeigt, die Details stehen noch aus. Ich bin also schon gespannt, bei welchem Preis man für eine „vernünftige“ Version wirklich landet.

Und ich bin gespannt, wie sich der VW ID Polo in den Zulassungen im zweiten Halbjahr schlagen wird, denn das ist ein wichtiges Elektroauto für die Marke und die Konkurrenz aus China ist da und 2027 werden viele weitere Konkurrenten folgen.

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