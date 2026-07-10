Mobilität

VW ID Polo: Datum für die günstige Version steht

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen präsentierte vor ein paar Wochen den VW ID Polo, den man auch schon seit einer Weile konfigurieren kann. Aber es werden deutlich über 30.000 Euro fällig, daher konnte man nicht mit dem einst geplanten Preis dafür werben.

Das war abzusehen, ändert sich allerdings bald, denn der VW ID Polo für unter 25.000 Euro kommt, es geht „bald“ bei 24.995 Euro los. Laut Volkswagen kann ab Mitte Juli bestellt werden, die Bücher werden also wohl nächste Woche geöffnet.

Die Basis des VW ID Polo nennt man „Trend“, aber sie wird nur im Konfigurator von Volkswagen erwähnt und gezeigt, die Details stehen noch aus. Ich bin also schon gespannt, bei welchem Preis man für eine „vernünftige“ Version wirklich landet.

Und ich bin gespannt, wie sich der VW ID Polo in den Zulassungen im zweiten Halbjahr schlagen wird, denn das ist ein wichtiges Elektroauto für die Marke und die Konkurrenz aus China ist da und 2027 werden viele weitere Konkurrenten folgen.

Toyota überrascht mit elektrischem Sportwagen für „Verbrenner-Fans“

Toyota hat Angst vor Elektroautos und ist in diesem Bereich weit abgeschlagen, was auch für die Premiummarke Lexus gilt, die…

10. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID Polo: Datum für die günstige Version steht
Weitere Neuigkeiten
Sicherheitsvorfall bei Lidl betrifft Kundendaten
in Handel
Disney+ könnte ein kostenloses Abo bekommen
in Dienste
Das Problem der deutschen Automarken ist China
in Mobilität
Auch BMW kämpft mit einer schlechten Nachfrage
in Mobilität
Kia EV4 GT hat einen Preis und setzt auf Fake-Gangschaltung
in Mobilität
Volkswagen: Die günstigen Elektroautos übertreffen alle Erwartungen
in Mobilität
Die große Hoffnung von Cupra zündet (noch) nicht
in Mobilität
Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes | Update
Nachfrage bei Audi bricht ein: Es gibt aber einen Lichtblick
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Netflix und Prime Video gleichauf, HBO Max startet gut: Der Streaming-Kampf wird wieder spannend
in Unterhaltung