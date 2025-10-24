Reicht das? Hyundai bessert beim Ioniq 5 nach

Hyundai muss den Ioniq 5 wieder attraktiver machen, denn das Facelift von 2024 reichte nicht aus, um an die alten Zeiten mit der guten Nachfrage anzuknüpfen. Für das Modelljahr 2026 hat Hyundai also nachgebessert – aber hält sich eher zurück.

Was ist dabei? Ein neues Sitzpaket für die N Line, der digitale Fahrzeugschlüssel ist jetzt Serie, das AC-Ladekabel ist jetzt 7 statt 5 Meter lang und es gibt noch ein leicht verbessertes Batteriemanagement. Das ist dann doch sehr überschaubar.

Ich vermute, dass Hyundai hier den Weg des minimalen Aufwands gewählt hat und für 2026 (sprich das Modelljahr 2027) deutlich mehr plant. Immerhin steht auch der Schritt zu Android an, da könnte also ein neues Infotainmentsystem anstehen.

Hyundai Ioniq 5 (2026): Das ist alles neu