Volkswagen: „Die Zukunft ist rein elektrisch“

Volkswagen konnte letztes Jahr rund 382.000 Elektroautos verkaufen, was knapp 1.000 Einheiten weniger als 2024 waren. Doch weltweit ging es bei VW ein bisschen bei den Verkäufen zurück, daher stieg der vollelektrische Anteil auf 8,1 Prozent an.

Mit diesem „soliden“ Ergebnis ist man recht zufrieden, so Martin Sander in der Automobilwoche, aber man möchte mehr. Vor allem der VW ID Polo und VW ID Cross „werden für (VW) echte Gamechanger“ in den nächsten Monaten sein.

Es geht um neue Zielgruppen, mehr Skalierung und Preisparität mit Verbrennern, jedenfalls über die Laufzeit der kompakten Elektroautos gesehen. Auf die Frage, ob das Aus des Verbrenner-Aus etwas ändert, gab es aber eine ganz klare Antwort.

Volkswagen setzt voll auf Elektroautos

Für Volkswagen „ist die Zukunft rein elektrisch“ und hier und da wird es im Detail ein paar Änderungen bei der Planung geben, so Martin Sander, aber „am Big Picture ändert sich nichts“. Das Elektroauto sei für VW das klar bessere Auto.

Ziel sei es die Nummer 1 in Europa zu bleiben (weltweit musste man den Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgeben) und das gelingt weiterhin nur, wenn man die Nummer 1 bei Elektroautos ist, davon ist Volkswagen überzeugt. Es geht darum, ein „nachhaltiges und profitables Elektrogeschäft aufzubauen“ und da passiert viel.

Neben den kompakten Neueinsteigern wird es übrigens auch noch einen „komplett überarbeiteten ID.3“ in diesem Jahr geben, aber das war bekannt. Ein VW ID.1 oder VW ID Up (der Name ist noch nicht bestätigt) wird allerdings erst 2027 folgen.