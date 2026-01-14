Mobilität

Volkswagen: „Die Zukunft ist rein elektrisch“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen konnte letztes Jahr rund 382.000 Elektroautos verkaufen, was knapp 1.000 Einheiten weniger als 2024 waren. Doch weltweit ging es bei VW ein bisschen bei den Verkäufen zurück, daher stieg der vollelektrische Anteil auf 8,1 Prozent an.

Mit diesem „soliden“ Ergebnis ist man recht zufrieden, so Martin Sander in der Automobilwoche, aber man möchte mehr. Vor allem der VW ID Polo und VW ID Cross „werden für (VW) echte Gamechanger“ in den nächsten Monaten sein.

Es geht um neue Zielgruppen, mehr Skalierung und Preisparität mit Verbrennern, jedenfalls über die Laufzeit der kompakten Elektroautos gesehen. Auf die Frage, ob das Aus des Verbrenner-Aus etwas ändert, gab es aber eine ganz klare Antwort.

Volkswagen setzt voll auf Elektroautos

Für Volkswagen „ist die Zukunft rein elektrisch“ und hier und da wird es im Detail ein paar Änderungen bei der Planung geben, so Martin Sander, aber „am Big Picture ändert sich nichts“. Das Elektroauto sei für VW das klar bessere Auto.

Ziel sei es die Nummer 1 in Europa zu bleiben (weltweit musste man den Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgeben) und das gelingt weiterhin nur, wenn man die Nummer 1 bei Elektroautos ist, davon ist Volkswagen überzeugt. Es geht darum, ein „nachhaltiges und profitables Elektrogeschäft aufzubauen“ und da passiert viel.

Neben den kompakten Neueinsteigern wird es übrigens auch noch einen „komplett überarbeiteten ID.3“ in diesem Jahr geben, aber das war bekannt. Ein VW ID.1 oder VW ID Up (der Name ist noch nicht bestätigt) wird allerdings erst 2027 folgen.

Cupra bestätigt neuen Born und Tavascan für 2026

Bei Cupra lief es 2025 hervorragend und dieser Trend soll 2026 anhalten. Damit das so bleibt, überarbeitet man sein vollelektrisches…

14. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. P45 💎
    sagt am

    VW ist damit auf dem richtigen Weg. Werden die Hersteller, die plötzlich zurück zum Verbrenner wollen, sehr bald merken…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: „Die Zukunft ist rein elektrisch“
Weitere Neuigkeiten
Kia Ev3 Teaser Header
Kia EV1 steht 2027 an: Preiswertes Elektroauto wird „definitiv“ benötigt
in Mobilität
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Tesla kündigt eine neue Autopilot-Strategie an
in Mobilität
Klarna führt Peer-to-Peer-Zahlungen ein
in Fintech
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Unwort des Jahres: Jury kritisiert euphemistische politische Begriffe
in Gesellschaft
Cupra bestätigt neuen Born und Tavascan für 2026
in Mobilität
Stromschlaggefahr im Vorzeige-Elektroauto von Mercedes
in Mobilität
Google Pixel 9a Android Apps
Google plant neues Pixel-Smartphone im Februar
in Smartphones
Cupra Licht Tavscan Header
Cupra ist ganz klar die große Zukunft von Seat
in Mobilität
BMW will mit elektrischem M3 auch Verbrenner-Fans abholen
in Mobilität
Siri 2.0 kommt 2026: Das hat Apple geplant
in Firmware und OS