Volkswagen erhöht die Preise für Verbrenner

Volkswagen hebt die Preise für Verbrenner an, schon ab dem 21. August geht es 1,5 Prozent nach oben, wie die Automobilwoche berichtet. Die Marke hat Händler die Woche informiert, auch Extras und diverse Pakete werden im Preis erhöht.

Es gibt eine Ausnahme, den VW T-Roc, der aber sowieso im September als neue Version gezeigt wird. Die ID-Modelle, sprich die Elektroautos, sind nicht davon betroffen, die Extras (Lackierungen, Lichtpakete und mehr) steigen aber auch hier.

Die Elektroautos selbst kann VW nicht angehen, da muss man schauen, dass man die CO₂-Vorgaben erfüllt, daher versucht man den Gewinn bei den Verbrennern zu steigern. Konkrete Details zu den neuen Preisen gibt es dann ab nächster Woche.