Volkswagen: Es gibt „aktuell keine Pläne“ den VW ID.5 einzustellen

Vor ein paar Tagen machten zwei Meldungen die Runde, in denen die Rede vom Ende des VW ID.5 war. Mit dem großen Update für den VW ID.4, welches Ende 2026 ansteht, soll diese SUV-Version nicht aktualisiert und eingestellt werden.

Gegenüber der Wolfsburger Allgemeine betonte Volkswagen jetzt aber, dass „der ID.5 fest zum Modellprogramm von Volkswagen“ gehört und „es aktuell keine Pläne (gibt), das Modell einzustellen“. Ist das aber wirklich ein richtiges Dementi von VW?

Nein. Natürlich gehört der VW ID.5 zum Modellprogramm, die Frage ist, ob das nach 2026 so bleibt. Und es gibt aktuell keine Pläne, was auch nicht bedeutet, dass diese Pläne nicht für 2027 gelten könnten. Es ist normal, dass Unternehmen so viele Monate vor einer offiziellen Entscheidung diese gerne mal dementieren.

Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sagen, dass Volkswagen bisher nur über den neuen VW ID.4 spricht, man erwähnt nie einen neuen VW ID.5. Würde man einen neuen VW ID.5 bestätigen, dann würde ich diesem Dementi glauben.

