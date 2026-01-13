Volkswagen-Konzern: Meilenstein bei Elektroautos nur knapp verfehlt

Bei Volkswagen (dem Konzern, nicht der Marke VW) lief es letztes Jahr „solide“, wie man sagen könnte. Alle Marken zusammen konnten 8,98 Millionen Fahrzeuge an Kunden verkaufen, was einem leichten Einbruch von 0,5 Prozent entspricht.

In Europa lief es gut, die großen Baustellen vieler Marken sind aber China und die USA. VW-Marken wie Porsche haben ihr Wachstum von diesen Märkten abhängig gemacht. Aber der Konzern konnte die Zahl der Elektroautos deutlich steigern.

Fast eine Million Elektroautos verkauft

983.100 Elektroautos wurden 2025 verkauft und damit knapp ein Drittel mehr, als 2024. Der VW-Konzern hat bisher noch keine konkreten Zahlen zu den einzelnen Modellen veröffentlicht, diese Zahlen dürften aber in nächster Zeit noch folgen.

Das starke Wachstum bei Elektroautos kommt übrigens überwiegend aus Europa, wo es 66 Prozent nach oben ging, allgemein lief es in Europa sehr gut. Aber das reichte am Ende nicht aus, um den Einbruch in den Krisengebieten auszugleichen.

VW-Marken verlieren Boden in China

In China ging es beispielsweise massiv nach unten und mit 115.500 Elektroautos hat sich die Zahl im Vergleich zu 2024 fast halbiert. Ich bin auf die Zahlen der vielen VW-Marken gespannt, denn hier und da dürfte sich ein Blick in die Details lohnen.

Damit hat der Konzern den Meilenstein von 1 Million Elektroautos übrigens nur sehr knapp verfehlt. In diesem Jahr wird man das aber mit Sicherheit erreichen, denn es steht sehr viel an und vor allem bei den preiswerteren Elektroautos tut sich viel.