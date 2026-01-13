Dacia plant ein zweites Elektroauto für 2026

Mobilität

Dacia hat große Pläne für 2026, wenn es um den elektrischen Antrieb geht, denn das zweite Elektroauto der Marke sollte eigentlich erst 2027 kommen, steht jetzt allerdings doch schon 2026 an. Der Preis liegt hier bei ungefähr 18.000 Euro.

Damit ordnet sich das zweite Elektroauto der Marke etwas über dem Spring ein, der in diesem Jahr übrigens auch ein großes Upgrade bekommt. Basis für das zweite Modell ist der Renault Twingo, es wird die gleiche Basis, nur etwas günstiger.

Laut Automotive News Europe wird uns Dacia das zweite Elektroauto im zweiten Quartal zeigen, ein Name ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Es wird wohl ein eigenständiges Modell und keine elektrische Version von einem Verbrenner sein.

Dacia muss viel mehr Druck machen

Die Motivation für ein zweites und vor allem preiswertes Elektroauto von Dacia ist übrigens extern beeinflusst, denn die Marke erreicht ihre CO₂-Ziele bisher nicht und hat diese nicht nur 2025 verfehlt, sondern wird sie auch 2026 nicht erreichen.

Dank einer Änderung in der EU wird aber der Schnitt von 2025, 2026 und 2027 genommen und man muss dann 2027 überkompensieren. Gut möglich, dass Dacia die beiden Elektroautos also nächstes Jahr mit heftigen Rabatten bewerben wird.

