Volkswagen: Probleme mit zwei VW-Bestsellern

Volkswagen blickt auf Probleme mit zwei Bestsellern, denn laut Bild wird man die Produktion des VW Golf und VW Tiguan in Wolfsburg herunterfahren. Grund ist der Engpass der Chips von Nexperia, es könnte schon nächste Woche knapp werden.

Bei Volkswagen gab man auf Nachfrage an, dass die Aussetzung geplant war, aber man nannte keinen weiteren Grund. Allerdings bereitet man sich auch schon auf Kurzarbeit vor, so Bild, man habe Kontakt mit der Arbeitsagentur aufgenommen.

Da rollt gerade eine neue Chipkrise auf die Automobilbranche zu, die zu einem eher schlechten Zeitpunkt kommt, denn viele Marken kämpfen sowieso schon mit der Transformation. Doch es zeigt auch, dass VW und Co. vermutlich weniger oder sogar nichts aus der Chipkrise in der Pandemie für die Zukunft gelernt haben.

Die nächsten Tage und Wochen werden entscheiden, wie sich die Lage entwickelt und ob die Beteiligten hinter Nexperia eine Lösung finden können. Falls nicht, dann wird das ein noch härterer Winter für die Autohersteller, als sich sowieso andeutet.