Tesla aktualisiert zwei Elektroautos für Deutschland

Tesla ist in den letzten Wochen sehr aktiv und man sieht so langsam die Reaktion auf die erstmals gesunkene Nachfrage von 2024, die in diesem Jahr bisher anhält.

Erst kamen die neuen Standard-Modelle, dann wurden die Bestseller selbst auch aktualisiert und der neue Roadster soll auch noch 2025 gezeigt werden. Doch vor diesem Schritt aktualisiert Tesla erst das Model S und Model X für Deutschland.

Die Neuauflagen wurden bereits im Sommer in den USA vorgestellt, aber da sie lange Zeit nicht zu uns kamen, stellten sich einige die Frage, ob Tesla die beiden Elektroautos einstellt. Nein, sie bleiben noch im Portfolio von Tesla Deutschland.

Es geht bei 109.990 Euro für das Tesla Model S und 114.990 Euro für das Tesla Model X los, sie bleiben also auch sehr teuer und in einer Nische. Ich bin, vor allem, da die Konkurrenz mittlerweile vorne liegt, auf die Zulassungszahlen gespannt.

Ausgeliefert wird ab November und die Seite für das aktualisierte Model S ist schon online, wie auch die Seite für das Model X. Hier eine Übersicht der Neuerungen.

Tesla Model S und Model X: Das sind die Neuerungen

Leiserer Innenraum

Bessere Isolierung gegen Wind- und Straßengeräusche

Verbesserte aktive Geräuschunterdrückung durch effektivere Geräuschisolierung

Neue Isolationsmaterialien und neues Chassis-Design

Schallabsorbierende Innenraummaterialien

Neues Design

Neue Felgendesigns – 19- und 21-Zoll-Felgen für Model S / 20- und 22-Zoll-Felgen für Model X

Dynamische Ambientebeleuchtung

Geräumige dritte Reihe im Model X mit zusätzlichem Schulterfreiraum

Zusätzliche Komfortmerkmale

Neue spezifische Benutzeroberfläche

Frontkamera

Toter-Winkel-Warnleuchte

Adaptive Scheinwerfer

Mehr Effizienz

Größere Reichweite

Neue Leichtlaufreifen

Aerodynamischeres Felgendesign

Beständigere Leistung in heißen und kalten Temperaturen

Verbesserter Komfort und Dynamik

Neue Komponenten für optimierten Fahrkomfort

Überarbeitete und neu abgestimmte Luftfederung

Das Model S Plaid erhält zusätzliche Upgrades:

Neue Frontschürze

Frontspoiler für bessere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten

Neue Heckschürze

Karbon-Heckspoiler für erhöhte Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten

Diffusor mit aktualisiertem Styling für verbesserte Aerodynamik

Verbesserte Antriebseinheit mit überarbeiteten Rotoren mit Karbonhülse

Neue Stabilisierungskomponenten für verbesserte Handhabung bei hohen Geschwindigkeiten

Unbegrenztes kostenloses Supercharging und Premium-Konnektivität inklusive (für den ersten Fahrer, während der gesamten Besitzdauer)