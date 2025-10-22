Tesla aktualisiert zwei Elektroautos für Deutschland
Tesla ist in den letzten Wochen sehr aktiv und man sieht so langsam die Reaktion auf die erstmals gesunkene Nachfrage von 2024, die in diesem Jahr bisher anhält.
Erst kamen die neuen Standard-Modelle, dann wurden die Bestseller selbst auch aktualisiert und der neue Roadster soll auch noch 2025 gezeigt werden. Doch vor diesem Schritt aktualisiert Tesla erst das Model S und Model X für Deutschland.
Die Neuauflagen wurden bereits im Sommer in den USA vorgestellt, aber da sie lange Zeit nicht zu uns kamen, stellten sich einige die Frage, ob Tesla die beiden Elektroautos einstellt. Nein, sie bleiben noch im Portfolio von Tesla Deutschland.
Es geht bei 109.990 Euro für das Tesla Model S und 114.990 Euro für das Tesla Model X los, sie bleiben also auch sehr teuer und in einer Nische. Ich bin, vor allem, da die Konkurrenz mittlerweile vorne liegt, auf die Zulassungszahlen gespannt.
Ausgeliefert wird ab November und die Seite für das aktualisierte Model S ist schon online, wie auch die Seite für das Model X. Hier eine Übersicht der Neuerungen.
Tesla Model S und Model X: Das sind die Neuerungen
Leiserer Innenraum
- Bessere Isolierung gegen Wind- und Straßengeräusche
- Verbesserte aktive Geräuschunterdrückung durch effektivere Geräuschisolierung
- Neue Isolationsmaterialien und neues Chassis-Design
- Schallabsorbierende Innenraummaterialien
Neues Design
- Neue Felgendesigns – 19- und 21-Zoll-Felgen für Model S / 20- und 22-Zoll-Felgen für Model X
- Dynamische Ambientebeleuchtung
- Geräumige dritte Reihe im Model X mit zusätzlichem Schulterfreiraum
Zusätzliche Komfortmerkmale
- Neue spezifische Benutzeroberfläche
- Frontkamera
- Toter-Winkel-Warnleuchte
- Adaptive Scheinwerfer
Mehr Effizienz
- Größere Reichweite
- Neue Leichtlaufreifen
- Aerodynamischeres Felgendesign
- Beständigere Leistung in heißen und kalten Temperaturen
Verbesserter Komfort und Dynamik
- Neue Komponenten für optimierten Fahrkomfort
- Überarbeitete und neu abgestimmte Luftfederung
Das Model S Plaid erhält zusätzliche Upgrades:
- Neue Frontschürze
- Frontspoiler für bessere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- Neue Heckschürze
- Karbon-Heckspoiler für erhöhte Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- Diffusor mit aktualisiertem Styling für verbesserte Aerodynamik
- Verbesserte Antriebseinheit mit überarbeiteten Rotoren mit Karbonhülse
- Neue Stabilisierungskomponenten für verbesserte Handhabung bei hohen Geschwindigkeiten
Unbegrenztes kostenloses Supercharging und Premium-Konnektivität inklusive (für den ersten Fahrer, während der gesamten Besitzdauer)
in Dienste
in Smart Home
in News
in Gaming
in Tablets
in News
in Gaming
in AR und VR
in Gaming
in News