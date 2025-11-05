Mobilität

Volkswagen startet neues „ID Versprechen“ für Elektroautos

Von
The New Volkswagen Id.3
Martin Meiners

Volkswagen hat in Großbritannien eine neue Aktion namens „ID Promise“ gestartet, bei der Kunden die Elektroautos der ID-Reihe für 80 bis 100 Tage testen können. Und falls sie im Alltag nicht zufrieden sind, dann gibt es das Geld wieder zurück.

Das bedeutet jetzt nicht, dass man drei Monate kostenlos einen VW ID.3, VW ID.4, VW ID.5 oder VW ID.7 fahren kann, denn „angemessener Kosten“ werden nach der Rückgabe abgezogen. Komplett kostenlos ist diese Aktion von VW also nicht.

Doch es ist eine nette Idee und überzeugt vielleicht den ein oder anderen Kunden vom Kauf (beim ID.3 und ID.4 würde ich damit aber warten). Bisher ist noch nicht bekannt, ob Volkswagen das „ID Versprechen“ auch in Deutschland anbieten will.

Škoda erweitert Auto-Abo um neue Elektro-Modelle

Škoda erweitert sein Auto-Abo um neue Elektro- und Kompaktmodelle mit flexiblen Laufzeiten und Lieferung binnen zwei Wochen. Škoda richtet sein…

5. November 2025

