Volkswagen: Überraschende Wende für den „Zukunftsplan“

Da sich alle Beteiligten im Vorfeld entsprechend äußerten und damit drohten, dass es harte Verhandlungen geben wird, kommt die heutige Meldung überraschend. Wie der Spiegel und andere deutsche Medien berichten hat der Aufsichtsrat des Automobilkonzerns Volkswagen dem ​Rettungsplan des Vorstands zugestimmt.

Es sollen also weitere 50.000 Arbeitsplätze wegfallen, viele Modelle werden mit der Zeit gestrichen und vier Werke stehen auf der Kippe. VW-Chef Oliver Blume sprach von einem „starken Signal“ für die Zukunft des Konzerns und betonte, dass man in den nächsten Jahren eine dreistellige Milliardensumme für die Zukunft investiert.

Volkswagen: Die Details stehen noch aus

Und die IG Metall? Die betonte nur, dass Konsequenzen nötig seien und die Werke ja noch nicht final eingestellt wurden. Volkswagen will Lösungen für vier Standorte suchen. Die Details zur Zukunft von Volkswagen sind also weiterhin offen. Ich bin mir auch nicht sicher, dass es das war, der interne Konflikt wird sicher anhalten.

Aber man wollte diese Woche wohl ein Signal senden, denn die zweite Sitzung, die für Freitag vorgesehen war, wurde abgesagt, da sie nicht mehr nötig ist. Es ist auf der einen Seite schön, dass die Stimmung vor dem Wochenende nicht gekippt ist, aber ich bin jetzt wirklich auf die Details der jeweiligen VW-Marken gespannt.

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