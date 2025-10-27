Volkswagen überrascht mit Werbung im Auto

Volkswagen sorgte in den letzten Tagen für Diskussion, denn vor allem ein Beitrag von Reddit, den ich euch unten eingebunden habe, machte die Runde. Dort war eine (wenn auch nicht wirklich ansprechende) Werbeanzeige von Kaufland während der Navigation zu sehen. Die Kette wollte damit den Fahrer zum Aufladen locken.

Das war allerdings nicht die einzige Werbeanzeige, denn es folgte eine weitere von Netto wenige Tage später, darin warb Netto mit einem Kaffee-Angebot für Dallmayr im Discounter. Diese Werbung ist, so der aktuelle Stand jedenfalls, eher freiwillig, denn diese „Empfehlungen“ gibt es nur, wenn man auch direkt im Auto zustimmt.

Doch es hat für viele einen faden Beigeschmack, wenn in einem Auto für deutlich über 50.000 Euro (im Beitrag ist es ein VW ID.7) eine Werbeanzeige auftaucht. So fängt es vielleicht an, in ein paar Jahren wird man das nicht mehr leicht deaktivieren können. Ich vermute allerdings, dass dieser erste Versuch auch nur der Anfang ist.

Werbung im Auto wird normal sein

Google erobert gerade mit Android Automotive die Autobranche und bietet diese Plattform „kostenlos“ an. Wir alle wissen, was bei Google passiert, wenn man eine Plattform auf eine entsprechende Größe skaliert hat. Nutzt VW hier nicht, aber da setzt man bei den eigenen Elektroautos in Zukunft ebenfalls auf Android im Auto.

Ich gehe davon aus, dass das in einigen Jahren zur Normalität gehört, wie auch bei einem Streamingdienst, auf dem Smartphone, wo ja selbst Hersteller wie Apple in der heutigen Zeit auf Werbung setzen, oder Smartwatch. Überall dort, wo man ein Display vorfindet, bietet sich Werbung an und das Auto wird keine Ausnahme sein.

Die Plattform dürfte sogar für viele Werbetreibende sehr attraktiv sein, denn wie man am Beispiel oben sieht, kann man sehr gezielt Werbung schalten. Der Fahrer ist in der Nähe? Er geht sowieso einkaufen? Perfekt, dann locken wir ihn zu uns. Im Moment klingt das abschreckend, aber wir werden uns (leider) daran gewöhnen.