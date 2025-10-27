Apple Maps: Karten-App bekommt Werbung ab 2026

Apple baut die Werbung bei iOS immer weiter aus und erhielt dafür erst im Sommer sehr viel Kritik von den Nutzern. Doch es ist eine lukrative Einnahmequelle für Tim Cook und daher spielt das Thema natürlich auch nächstes Jahr eine Rolle.

Es stehen mehrere Projekte für mehr Werbung bei Apple an, unter anderem bei Apple TV+ (jetzt nur noch Apple TV) und auch direkt bei Apple Maps bzw. Apple Karten. Dieser Schritt soll 2026 kommen, so Mark Gurman heute bei Bloomberg.

Restaurants, Geschäfte und andere Orte können dann eine Summe an Apple zahlen und werden prominent in der App beworben. Apple setzt dabei wohl auch auf KI, um Nutzern bessere Werbe-Suchergebnisse direkt in Apple Maps anzuzeigen.