Mobilität

Xpeng wirbt mit „Wachstumskurs in Deutschland“

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Xpeng konnte sich im ersten Halbjahr um 215 Prozent in Deutschland steigern, was zwar auf den ersten Blick sehr beachtlich klingt, aber mit 3.357 Neuzulassungen ist die Marke aus China weiterhin ein kleiner Underdog auf dem deutschen Markt.

Und auch in Europa ist man mit dem Wachstum zufrieden, hier konnte man sich mit 31.000 Einheiten im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Darüber hinaus seien die „Auftragsbücher weiterhin prall gefüllt“, die Nachfrage ist also da.

Das mit Abstand beliebteste Modell von Xpeng ist der G6, den ich mir vor ein paar Wochen auch etwas näher angeschaut habe. Gutes Auto, interessante Marke, mit teils attraktiven Preisen, die nicht die Ambitionen von BYD oder SAIC mitbringt.

Doch im hochpreisigen Segment tun sich viele Hersteller aus China schwer in Europa, auch wenn viele auf den Erfolg hoffen, da die Gewinnmarge bei uns besser als in China ist. Mal schauen, wie sich das bei Xpeng entwickelt, da man es etwas langsamer angeht, könnte das langfristig durchaus nachhaltiger für die Marke sein.

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8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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