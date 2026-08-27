Mobilität

Volkswagen: VW-Chef mit radikaler Ansage bei Werksbesuch

Oliver Schwuchow
Von
Bild: Volkswagen

Die Stimmung in einigen VW-Werken ist angespannt, denn die Schlagzeilen sind teils sehr negativ und im Rahmen einer Betriebsversammlung war Oliver Blume diese Woche in Emden zu Besuch und hat eine düstere Zukunft prognostiziert.

Volkswagen will günstiger produzieren und die Kosten im VW-Werk in Emden sind viel zu hoch. Andere Standorte, selbst deutsche Standorte von Volkswagen, seien „deutlich günstiger“. Man kämpft für „Perspektiven“, aber gut sieht es nicht aus.

Die einstigen Vorzeige-Werke von VW, die man teuer auf Elektroautos umstellte, stehen also vor dem Aus. Für die Mitarbeiter vor Ort wird das eine harte Zeit und es wird sich auch nicht trösten, dass Volkswagen auch im Management ausmistet.

Mobilität · 26. August 2026

Xiaomi Auto geht den nächsten Schritt: Europa rückt näher

Das Unternehmen Xiaomi hat eine globale Webseite und neue Social-Media-Kanäle für seine Elektroauto-Sparte Xiaomi Auto gestartet. Der neue internationale Auftritt… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Apple iPhone Ultra: Diese Bilder sind nicht echt
27.08.26 · Smartphones
Gemini 3.5 Transcribe: Google macht Spracheingabe deutlich schlauer
26.08.26 · Dienste
Xiaomi Auto geht den nächsten Schritt: Europa rückt näher
26.08.26 · Mobilität
Rewe Markt
Rewe testet Schnelllieferung aus regulären Supermärkten
26.08.26 · Handel
Polestar 4 Laden
Nur noch 35 Prozent wollen einen reinen Verbrenner: Das zeigt die TÜV-Studie
26.08.26 · Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify streikt in Android Auto: Google verteilt jetzt die Lösung
26.08.26 · Software
Google löst das Rätsel um Android Pulse auf Pixel-Smartphones
26.08.26 · Software
Übernahme im Automarkt: mobile.de kauft das Deutschlandgeschäft von Carwow
26.08.26 · Marktgeschehen
Offizielle Details sind da: GTA 6 klingt für mich fast perfekt
26.08.26 · Gaming
Volvo macht seine Autos nachträglich sicherer und verbessert den Sound
26.08.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: VW-Chef mit radikaler Ansage bei Werksbesuch