Volkswagen: VW-Chef mit radikaler Ansage bei Werksbesuch

Die Stimmung in einigen VW-Werken ist angespannt, denn die Schlagzeilen sind teils sehr negativ und im Rahmen einer Betriebsversammlung war Oliver Blume diese Woche in Emden zu Besuch und hat eine düstere Zukunft prognostiziert.

Volkswagen will günstiger produzieren und die Kosten im VW-Werk in Emden sind viel zu hoch. Andere Standorte, selbst deutsche Standorte von Volkswagen, seien „deutlich günstiger“. Man kämpft für „Perspektiven“, aber gut sieht es nicht aus.

Die einstigen Vorzeige-Werke von VW, die man teuer auf Elektroautos umstellte, stehen also vor dem Aus. Für die Mitarbeiter vor Ort wird das eine harte Zeit und es wird sich auch nicht trösten, dass Volkswagen auch im Management ausmistet.

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