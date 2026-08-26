Mobilität

Xiaomi Auto geht den nächsten Schritt: Europa rückt näher

René Hesse
Von

Das Unternehmen Xiaomi hat eine globale Webseite und neue Social-Media-Kanäle für seine Elektroauto-Sparte Xiaomi Auto gestartet.

Der neue internationale Auftritt ging am 26. August 2026 im Vorfeld der IFA online. Xiaomi bündelt dort Informationen über seine Elektrofahrzeuge, die Unternehmensgeschichte, Forschung und Entwicklung sowie die eigene Fahrzeugproduktion.

Die Webseite enthält außerdem einen Newsroom und einen eigenen Bereich für technische Entwicklungen. Einen konkreten Start seiner Elektroautos in weiteren internationalen Märkten kündigt Xiaomi in der Mitteilung allerdings nicht an.

Xiaomi Auto stellt Fahrzeuge und Kerntechnologien vor

Im Mittelpunkt des globalen Auftritts stehen unter anderem diese Themen:

  • Xiaomi Vision Gran Turismo und SU7 Ultra Prototype
  • Xiaomi Hyper Die-Casting für die Fahrzeugproduktion
  • Xiaomi HyperEngine und die High-Voltage Platform
  • Hyper Assisted Driving für Fahrerassistenzsysteme
  • Die mit HyperOS vernetzte Smart Cabin

Parallel hat Xiaomi Auto globale Profile bei Instagram, TikTok, X, YouTube und Facebook eingerichtet. Damit schafft der Konzern erstmals einen zentralen internationalen Informationskanal für seine noch junge Autosparte.

Ich sehe den Schritt vor allem als Vorbereitung auf eine stärkere internationale Präsenz. Eine globale Webseite allein bedeutet noch keinen Marktstart in Europa. Sie zeigt aber ziemlich deutlich, dass Xiaomi seine Autosparte langfristig nicht auf China beschränken dürfte.

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