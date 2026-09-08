Volkswagen will sich von weiterer Marke trennen

Der VW-Konzern hat mittlerweile definitiv viel zu viele Marken im Portfolio und im Zuge des „Zukunftsplan 2030“ wird jetzt genau hingeschaut, was eine Zukunft im Unternehmen hat. Von Seat wird man sich womöglich noch vor 2030 trennen.

Aber auch Ducati steht auf dem Prüfstand, wie Audi-Chef Gernot Döllner jetzt bei Bloomberg verraten hat. Auch hier betont man, dass die finale Entscheidung noch nicht gefallen ist und derzeit alle Möglichkeiten bei Volkswagen geprüft werden.

Ducati gehört zur „Progressive Brand Group“ im VW-Konzern, die Audi leitet und zu der auch Lamborghini und Bentley gehören. Die Zahlen von Ducati waren bisher solide, wenn auch etwas rückläufig im letzten Jahr. Hier dürften aber nicht nur die reinen Zahlen entscheidend sein, die Marke passt nicht ganz zum Kerngeschäft.

Es gibt angeblich schon einen Interessenten aus Italien, so könnte man bei VW die Zahlen optimieren und hätte kurzfristig mehr Geld für andere Investitionen. Ich glaube, das wäre kein Verlust für Volkswagen, andere Sparmaßnahmen sind schlimmer.

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