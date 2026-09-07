Das Ende von Seat: Hier ist das offizielle Statement

Seat kommt im Zukunftsplan 2030, der letzte Woche bei Volkswagen beschlossen wurde, nicht vor. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass Seat keine Zukunft hat. Die Zukunft in Spanien heißt Cupra, weil die Marke bei den Verkaufszahlen sowieso an Seat vorbeigezogen ist und gleichzeitig eine bessere Gewinnmarge mitbringt.

Das Ende von Seat ist eine Option

Jetzt hat sich Seat selbst zu Wort gemeldet. Die Roadmap für 2027 steht und bleibt erhalten. Darüber hinaus äußert man sich allerdings nicht. Es sei aber „zunehmend schwierig“ die Marke im VW-Konzern am Leben zu halten. Eine Entscheidung sei angeblich noch nicht final getroffen, das Ende von Seat ist jedoch eine Option:

Daher bleiben über das Jahr 2030 hinaus mehrere Szenarien möglich. Je nachdem, wie sich die Vorschriften, die Kundennachfrage und die Marktbedingungen entwickeln, könnte dies auch ein schrittweises Auslaufen der Marke SEAT beinhalten. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Über die Zukunft der Seat S.A. muss man sich aber keine Sorgen machen, denn bei Cupra läuft es hervorragend und am Ende kommen die Modelle von Seat eben dort auf den Markt, sehen etwas aggressiver aus und sind teurer. Die Arbeitsplätze sind also vermutlich nicht bedroht, im Gegenteil, Cupra ist sehr wichtig für Volkswagen.

Am Ende dürfte es also darauf hinauslaufen, dass noch zwei neue Verbrenner bei Seat kommen und man die Marke dann bis 2029 (so sagt es ein internes Papier, das ist nicht offiziell) eingestellt wird. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie sich die Lage jetzt spontan ändern sollte, wenn man für Seat kein eigenes Elektroauto bringt.

Cupra ist die Zukunft des Standorts

Wie man bei Seat betont sei „Cupra weiterhin der wichtigste Wachstumsmotor des Unternehmens“ und ist gerade noch dabei „sein volles Potenzial zu entfalten“. Es ist also nur das Ende einer von vielen VW-Marken, nicht das Ende des Standorts in Spanien. Wobei das Ende von Seat als Marke eigentlich eine vertane Chance ist.

Man hätte diese als preiswerte Option im VW-Konzern platzieren können, denn VW selbst ist mittlerweile sehr teuer, Skoda auch, Cupra sowieso, es fehlt langsam eine Option für den Einstieg. Das hätte Seat sein können. Doch da der Fokus bei VW nur noch auf Kostenoptimierungen liegt, ist für so eine Marke derzeit eben kein Platz.

Für uns war die Priorität immer klar: die Sicherung der Zukunft des Unternehmens und hochwertiger Arbeitsplätze für die nächsten Generationen. Die SEAT S.A. ist nicht nur eine Marke. Es ist ein Unternehmen mit SEAT und CUPRA, einer strategischen industriellen Präsenz und einer zunehmend wichtigen Rolle innerhalb des Volkswagen Konzerns.

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