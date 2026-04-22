Volkswagen: Schlechte Nachricht für Elektroautos aus China

Im Rahmen der Automobilmesse Auto China hat Ralf Brandstätter, der das China-Geschäft von VW leitet, verraten, dass man die dort entwickelten Elektroautos auch global anbieten möchte. Es sei noch nichts final, aber es sei eine gute Möglichkeit.

Doch laut dpa gibt es auch eine schlechte Nachricht, denn man denkt über Märkte wie Südostasien, Mexiko, Nordafrika und Südamerika nach, nicht über Europa und nicht über die USA. Ein Export nach Deutschland ist derzeit also nicht vorgesehen.

Die neuen Elektroautos von VW in China punkten vor allem mit einer teils besseren Technik, wie 800 Volt, aber gleichzeitig attraktiveren Preisen. Solange man bei uns jedoch mit dem aktuellen Stand durchkommt, besteht kein Anreiz für Volkswagen.

Finde ich zwar auf der einen Seite schade, auch bei anderen Konzernmarken wie Audi, die teilweise auch optisch schöne Autos in China auf den Markt bringen, aber ich kann es verstehen, denn bei uns will man sich selbst keine Konkurrenz machen.