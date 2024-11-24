Volvo EC40 Langzeit-Test: Design und Platzangebot

Seit einigen Wochen begleitet mich der Volvo EC40 im Alltag, ich habe euch schon hier die entsprechenden Details dazu verraten. Es ist der zweite Langzeit-Test nach dem Polestar 2 und ich habe hier einen ähnlichen Aufbau in nächster Zeit geplant.

Den Anfang machen also das Design, der subjektivste Punkt auf der Liste, und das Platzangebot, welches mit Säugling bei mir mittlerweile wichtig ist. Dieses Mal ist noch ein spezieller Beitrag während der Reihe geplant, aber dazu dann bald mehr.

Volvo EC40: Design und Platzangebot

Design: Der Polestar 2 ist für mich bis heute eines der schönsten Elektroautos, aber es ist eine Limousine und sie ist relativ hart (sportlich) abgestimmt. Das war vor unserem Junior gut und ich war sehr zufrieden, aber ein SUV eignet sich im Moment doch etwas mehr. Und der Volvo EC40 ist auf den ersten Blick ein Polestar 2 als SUV, er könnte auch von Polestar selbst stammen. Das Design ist mein Highlight, vor allem in der neuen Black Edition. Ich bevorzuge zwar weiterhin Limousinen, aber wenn SUV, dann mit Coupé-Optik und dann wäre der EC40 ganz oben auf der Liste.

Platzangebot: Beim Platzangebot sollte man mit einer Länge von unter 4,5 m nicht zu viel erwarten, vor allem, da die Plattform im Kern noch aus der Verbrenner-Ära stammt. Doch hier gibt es das gleiche Fazit, wie beim Kofferraum, es reicht. Ich kann vorne gut und bequem sitzen, meine Frau neben mir oder hinter mir und der Kindersitz passt mit Basis ebenfalls gut rein. Hinter mir wäre es für mich knapp bis unmöglich, aber mit 1,9 m Länge sitze ich selten bequem in Autos hinter mir (wenn diese unter 4,7 m lang sind). Aber man merkt hier und da die Verbrenner-Basis, auch wenn es den EC40 selbst (im Gegensatz zum EX40) nicht als Verbrenner gibt, es gibt Elektroautos in dieser Größe (oder sogar etwas kompakter), die etwas „luftiger“ sind.

Innenraum: Optisch und von außen macht der EC40 einen sehr guten Eindruck, aber im Innenraum lässt das dann leider ein bisschen nach. Es gibt doch recht viel Hartplastik, teilweise auch glänzend, was Fingerabdrücke und Staub anzieht. Und einige Elemente, wie der Rand um das Display, wirken nicht so modern, teilweise sogar weniger modern, als im günstigeren EX30. Darauf gehe ich aber in einem anderen Beitrag genauer ein. Sagen wir es so, die Qualität im Innenraum ist okay, aber hier und da grenzwertig für einen Basispreis von über 50.000 Euro, da bieten Marken wie Tesla, VW und Co. mittlerweile etwas mehr. Dafür gibt es sehr bequeme Sitze aus Stoff, die zwar keine Sitzkühlung haben (was ich in der Highend-Version mittlerweile bei über 60.000 Euro durchaus erwarten würde, jedenfalls als Option im Konfigurator), aber immerhin eine gute und schnelle Sitzheizung (auch im Lenkrad, über App steuerbar, dazu auch bald mehr).

Volvo EC40: Fazit zum ersten Part

Der Volvo EC40 fühlte sich nach dem Wechsel ehrlich gesagt fast wie der Polestar 2 an, nur höher und als SUV. Er ist gut verarbeitet, sieht in meinen Augen wirklich gut aus, aber man muss bei der Coupé-Optik eben ein paar Abstriche beim Platz machen. Wer das nicht möchte (und weniger zahlen will), der wählt den EX40.

Auf den ersten Blick fühlte sich das direkt wie ein Auto von einer Premiummarke an, was sich aber leider nicht ganz im Innenraum fortsetzte, aber dazu auch bald noch mehr. Ich muss aber auch sagen, dass ich selten so viel positives Feedback aus meinem Umfeld bei der Optik gehört habe, der EC40 kam bei allen sehr gut an.

Für mich der schönste Volvo im aktuellen Elektro-Lineup und vielleicht nicht die beste Option für Familien, aber durchaus für Familien (mit einem Kind) geeignet. Es kann eng werden, aber ich kann super damit leben. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von klassischen SUVs und mich sprechen daher Coupé-Versionen an.